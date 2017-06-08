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12:38 (мск), источник: РИА Новости

Глухая певица покорила судей американского шоу талантов

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Певица Мэнди Харви, полностью потерявшая слух 11 лет назад, покорила судей шоу America’s Got Talent.

Харви занимается музыкой с четырех лет. После потери слуха в возрасте 18 лет она временно оставила свое увлечение, но затем решила заняться им вновь.

«Я хочу сделать в своей жизни нечто большее, чем просто сдаться», — пояснила девушка.

Петь и играть на музыкальном инструменте ей помогают хорошая мышечная память и визуальный тюнер. Выступает Харви чаще всего без обуви, чтобы чувствовать ритм через вибрацию пола.

Для шоу певица выбрала песню собственного сочинения.

«Мэнди, я не думаю, что для этого тебе будет нужен переводчик», — сказал один из судей Саймон Коуэлл, нажав на кнопку, означающую проход конкурсанта на следующий этап.

Комментарии
1
Дмитрий Карпов
Потрясающе! Тот случай когда таланта очень много, что никакие силы не способны помешать умению жить, любить и творить.
Интересно бы узнать мнение Владимира Владимировича Позднера главного критика талантов людей с ограниченными возможностями.
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