Прокуратура обнаружила памятник культуры в полуразрушенном состоянии

В результате листы металла, закрывающие крышу, подверглись коррозии, частично отсутствовал кровельный материал, утрачена часть отделки декоративных элементов центральной части фасада.



Прокурор внес предпринимателю представление с требованием привести здание в надлежащее состояние. Сейчас произведен капитальный ремонт кровли здания усадьбы, в ближайшее время приступит к восстановлению фасадной части объекта.