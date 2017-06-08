Прокуратура обнаружила памятник культуры в полуразрушенном состоянии
В Чердынском районе предприниматель, владеющий одним из зданий усадьбы купца Протопопова, не ремонтировал здание, построенное еще в конце XIX века.
В Чердынском районе предприниматель, владеющий одним из зданий усадьбы купца Протопопова, не ремонтировал здание, построенное еще в конце XIX века.
В результате листы металла, закрывающие крышу, подверглись коррозии, частично отсутствовал кровельный материал, утрачена часть отделки декоративных элементов центральной части фасада.
Прокурор внес предпринимателю представление с требованием привести здание в надлежащее состояние. Сейчас произведен капитальный ремонт кровли здания усадьбы, в ближайшее время приступит к восстановлению фасадной части объекта.