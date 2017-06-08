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13:25 (мск), источник: Baikal-info.ru

Памятный знак водолазам Великой Отечественной войны установили на берегу Байкала

Как 8 июня 2017 года «Байкал Инфо» рассказали в администрации Слюдянки, торжественное открытие состоялось 5 мая недалеко от базы Байкальского поисково-спасательного отряда.

«В прошлом году к нам поступило письмо от командира 328-го экспедиционного аварийно-спасательного отряда Военно-морского флота России Андрея Новожилова, который рассказал, что в мае исполняется 135 лет первой военной водолазной школе, которая в годы Великой Отечественной войны из Севастополя была передислоцирована на Байкал», — рассказали в администрации.

Тогда был инициирован конкурс на разработку памятного знака водолазам. Он представляет собой гранитный камень с металлической табличкой, на которой написана информация о школе и слова: «Ничто не забыто, никто не забыт».

После письма Андрея Новожилова началась активная поисковая работа, которой руководит лично глава Слюдянки Владимир Сендзяк.

«Мы разыскиваем родственников водолазов, которые учились в школе, когда она располагалась на Байкале. Просматриваем архивы в поисках хоть какой-нибудь информации, потому что все данные о работе водолазной школы в годы войны до сих пор засекречены», — рассказали в администрации.

Уже удалось выяснить, что в школе, которая работала на Байкале с 1942 по 1944 годы, обучали не только водолазов, там ещё готовили специалистов по такелажному делу, специалистов-подрывников, а также диверсантов, задача которых была отправиться в Германию для проведения подрывных работ.

«Водолазы из Байкальского поисково-спасательного отряда изучили дно в том месте, где располагалась школа, и обнаружили останки пирса, с которого ныряли новобранцы-водолазы», — рассказали в администрации.

Кроме того, в центре Слюдянки в августе планируют установить памятник водолазам Великой Отечественной войны. Общее собрание с горожанами и общественными организациями решило, что памятник будет представлен в виде якоря. Якорь уже доставили. Он будет установлен на постаменте. Финансировать проект будут из местного бюджета, а также нашлись спонсоры. Планируется, что на торжественное открытие памятника из Севастополя прилетит инициатор проекта Андрей Новожилов.

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