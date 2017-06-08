Памятный знак водолазам Великой Отечественной войны установили на берегу Байкала
Как 8 июня 2017 года «Байкал Инфо» рассказали в администрации Слюдянки, торжественное открытие состоялось 5 мая недалеко от базы Байкальского
Как 8 июня 2017 года «Байкал Инфо» рассказали в администрации Слюдянки, торжественное открытие состоялось 5 мая недалеко от базы Байкальского
«В прошлом году к нам поступило письмо от командира 328-го экспедиционного
Тогда был инициирован конкурс на разработку памятного знака водолазам. Он представляет собой гранитный камень с металлической табличкой, на которой написана информация о школе и слова: «Ничто не забыто, никто не забыт».
После письма Андрея Новожилова началась активная поисковая работа, которой руководит лично глава Слюдянки Владимир Сендзяк.
«Мы разыскиваем родственников водолазов, которые учились в школе, когда она располагалась на Байкале. Просматриваем архивы в поисках хоть
Уже удалось выяснить, что в школе, которая работала на Байкале с 1942 по 1944 годы, обучали не только водолазов, там ещё готовили специалистов по такелажному делу,
«Водолазы из Байкальского
Кроме того, в центре Слюдянки в августе планируют установить памятник водолазам Великой Отечественной войны. Общее собрание с горожанами и общественными организациями решило, что памятник будет представлен в виде якоря. Якорь уже доставили. Он будет установлен на постаменте. Финансировать проект будут из местного бюджета, а также нашлись спонсоры. Планируется, что на торжественное открытие памятника из Севастополя прилетит инициатор проекта Андрей Новожилов.