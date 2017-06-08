В Екатеринбурге выкорчевали заасфальтированный пень

О остатке дерева, который рабочие закатали в асфальт посреди дороги, «РГ» уже рассказывала. Пенек местные жители обозвали «памятником маразму». Горожане долго не могли выяснить, кто распорядился закатать деревянный артефакт в дорожное покрытие.

Оказалось, что работы по асфальтированию проводили сотрудники МУП Водоканал, в чьи обязанности входит восстановление благоустройства во дворах после ремонтных работ. Как пояснили «РГ» в пресс-службе организации, чтобы избавиться от пня, необходимо было узнать, не задевают ли его корни подземные коммуникации. Рабочие не стали брать на себя такую ответственность.

Ситуация разрешилась сегодня утром: во двор, где красовался пень, приехали два трактора, два самосвала и множество начальников на служебных авто. Выкорчевыванием занималось до десятка сотрудников «Водоканала», не менее пяти чиновников наблюдало за процессом. В итоге злополучный пень свалили на ближайший газон, а на очищенную территорию начали заново укладывать асфальт.