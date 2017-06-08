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13:17 (мск), источник: РИА Новости

Ученые: 30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Специалисты компании Genotek и ученые из ФМИЦПН имени Сербского выяснили, что примерно 30% россиян являются носителями мутаций, делающих их склонными к развитию депрессии и суицидальных настроений, сообщает пресс-служба компании.

Источник: Pixabay / CC0

«Желание выяснить, есть ли у вас генетическая предрасположенность к депрессии, — это не праздное любопытство. Депрессия — болезнь, которую необходимо диагностировать и лечить специальными препаратами. Эффективность лекарства для конкретного организма также зависит от наследственности. Например, для носителей неблагоприятного варианта гена BDNF наиболее эффективными будут препараты на основе пароксетина», — рассказывает Валерий Ильинский, автор исследования и генеральный директор Genotek.

Депрессия является сегодня одной из главных психических болезней человечества, наносящей многомиллиардные убытки мировой экономике каждый год.

По статистике ВОЗ, сегодня около 300 миллионов жителей земного шара страдает от депрессии, многие из которых не могут избавиться от подавленного настроения и других проблем с психикой на протяжении десятилетий.

Большинство людей не придают значения скрытым симптомам депрессии: списывают их на пресыщенность, усталость или «погоду». За невинными на первый взгляд жалобами может скрываться серьезная болезнь. Видео проекта Здоровье Mail.Ru

Исследования последних лет показывают, что депрессия может развиваться не только по психологическим, но и генетическим причинам. Как отмечает Александр Кибитов из Федерального центра психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, вероятность развития депрессии у человека обусловлена примерно на 38% генетическими факторами. Комбинация этих факторов зачастую определяет то, насколько хорошо или плохо будут действовать на больного разные типы антидепрессантов.

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Ильинский, Кибитов и их коллеги попытались выяснить, как широко распространены мутации, связанные с депрессией, среди граждан России и ближнего зарубежья, используя ДНК людей, проходивших тестирование в Genotek в последние годы.

По словам ученых, это тестирование прошло около двух тысяч человек в возрасте от 18 до 50 лет, среди которых было примерно 40% женщин и 60% мужчин. Для поиска мутаций в генах, связанных с развитием депрессии, ученые проанализировали наборы из примерно 560 тысяч мелких мутаций, часто встречающихся в ДНК людей, и выделили те, которые были связаны с развитием подавленного состояния.

Как оказалось, примерно у трети участников тестирования имелась мутация rs6265-T в гене BDNF, связанная с повышенной вероятность развития депрессии, суицидальных настроений, интроверсии и синдрома дефицита внимания. Этот ген, как рассказывают ученые, отвечает за синтез одного из важнейших гормонов, нейротропного фактора мозга, стимулирующего появление новых связей между нервными клетками.

Нарушения в процессе сборки этого гормона или «считывании» его молекул могут приводить к серьезным нарушениям в работе памяти, повышению раздражительности и еще более серьезным проблемам.

Несмотря на столь большое число носителей мутировавшей версии BDNF, далеко не все они страдали от депрессии и проблем с психикой — лишь у 3% россиян мутации имеются в обеих копиях гена, а у остальных 27% «опечатки» есть лишь в одной из них. Такие люди, как объясняют генетики, не страдают от дефицита внимания и решают сложные задачи не хуже, чем остальные люди с другой версией BDNF, понижающей шансы на развитие депрессии.

Большинство людей почти ничего не знают о симптомах депрессии. Между тем болезнь может скрываться за тревогой, отсутствием аппетита или внезапно возникшем пристрастии к алкоголю. Самые распространенные маски депрессии — в видео проекта Здоровье Mail.Ru
Комментарии
3
Умка Умка
Что тогда о США говорить? Там каждый второй жрет горстями препараты от депрессухи и наматывает сопли на кулак в кабинетах психоаналитиков.
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* Мюнхаузен
Какую фигню только не придумают и не изучают... Лишь бы не заниматься проблемами лечения... и улучшением условий жизни , и доступностью лечения...
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М М
Генетические причины? То есть ты можешь родиться рабом или господином? И исследователи тебе могут официально документ выдать?
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