Ученые: 30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии

«Желание выяснить, есть ли у вас генетическая предрасположенность к депрессии, — это не праздное любопытство. Депрессия — болезнь, которую необходимо диагностировать и лечить специальными препаратами. Эффективность лекарства для конкретного организма также зависит от наследственности. Например, для носителей неблагоприятного варианта гена BDNF наиболее эффективными будут препараты на основе пароксетина», — рассказывает Валерий Ильинский, автор исследования и генеральный директор Genotek.

Депрессия является сегодня одной из главных психических болезней человечества, наносящей многомиллиардные убытки мировой экономике каждый год.

Депрессия является сегодня одной из главных психических болезней человечества, наносящей многомиллиардные убытки мировой экономике каждый год.

По статистике ВОЗ, сегодня около 300 миллионов жителей земного шара страдает от депрессии, многие из которых не могут избавиться от подавленного настроения и других проблем с психикой на протяжении десятилетий.

Большинство людей не придают значения скрытым симптомам депрессии: списывают их на пресыщенность, усталость или «погоду». За невинными на первый взгляд жалобами может скрываться серьезная болезнь. Видео проекта Здоровье Mail.Ru

Большинство людей не придают значения скрытым симптомам депрессии: списывают их на пресыщенность, усталость или «погоду». За невинными на первый взгляд жалобами может скрываться серьезная болезнь. Видео проекта Здоровье Mail.Ru

Исследования последних лет показывают, что депрессия может развиваться не только по психологическим, но и генетическим причинам. Как отмечает Александр Кибитов из Федерального центра психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве, вероятность развития депрессии у человека обусловлена примерно на 38% генетическими факторами. Комбинация этих факторов зачастую определяет то, насколько хорошо или плохо будут действовать на больного разные типы антидепрессантов.

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Ильинский, Кибитов и их коллеги попытались выяснить, как широко распространены мутации, связанные с депрессией, среди граждан России и ближнего зарубежья, используя ДНК людей, проходивших тестирование в Genotek в последние годы.

По словам ученых, это тестирование прошло около двух тысяч человек в возрасте от 18 до 50 лет, среди которых было примерно 40% женщин и 60% мужчин. Для поиска мутаций в генах, связанных с развитием депрессии, ученые проанализировали наборы из примерно 560 тысяч мелких мутаций, часто встречающихся в ДНК людей, и выделили те, которые были связаны с развитием подавленного состояния.

Как оказалось, примерно у трети участников тестирования имелась мутация rs6265-T в гене BDNF, связанная с повышенной вероятность развития депрессии, суицидальных настроений, интроверсии и синдрома дефицита внимания. Этот ген, как рассказывают ученые, отвечает за синтез одного из важнейших гормонов, нейротропного фактора мозга, стимулирующего появление новых связей между нервными клетками.