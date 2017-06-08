Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
СМИ: поехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
«Слон в посудной лавке»: эксперт об атомной подлодке России
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
17:46 (мск), источник: Мослента

МГУ вернулся в топ-100 лучших вузов мира по версии QS World University Ranking

В последний раз в первой сотне рейтинга Московский университет был в 2010 году.

Источник: РИА "Новости"

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вернулся в первую сотню лучших вузов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS), разместившись на 95-м месте из 959. Рейтинг 2017 года опубликован на сайте QS в четверг, 8 июня. В последний раз в первой сотне рейтинга МГУ был в 2010 году.

Читайте также
Робототехника, журналистика и музейное дело: столичные школьники сдают экзамен по дополнительным программам

В общей сложности в итоговый список попали 24 российских высших учебных заведения — на два больше, чем в 2016 году.

Санкт-Петербургский государственный университет занял 240-е место, Новосибирский — 250-е. МГТУ имени Баумана расположился на 291-й строчке, а Томский государственный университет — на 323-й.

14 российских вузов, вошедших в рейтинг QS, являются участниками государственной программы «5−100». Предполагается, что к 2020 году как минимум пять из них войдут в топ-100 одного из трех мировых образовательных рейтингов, в число которых входит QS World University Rankings. По состоянию на июнь 2017 года, в программе «5−100» участвует 21 вуз. МГУ и СПбГУ, регулярно попадающие в международные рейтинги, среди них не значатся.

При составлении списка университеты оценивались по шести пунктам. В 2017 году российские вузы серьезно улучшили результаты по двум из них — репутации среди работодателей и соотношению доли преподавателей к учащимся.

В топ-3 лучших вузов мира, как и годом ранее, находятся Массачусетский технологический институт, а также Стэнфордский и Гарвардский университеты. В 2017 году рейтинг расширился на 43 позиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Любимые блюда Путина, и чем кормили лидеров СССР
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Коми: Россия «без сомнения» пыталась вмешаться в выборы в США
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на кризис
Медведев: в России любят получать государственные награды
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь