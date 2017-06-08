МГУ вернулся в топ-100 лучших вузов мира по версии QS World University Ranking

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова вернулся в первую сотню лучших вузов мира по версии британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS), разместившись на 95-м месте из 959. Рейтинг 2017 года опубликован на сайте QS в четверг, 8 июня. В последний раз в первой сотне рейтинга МГУ был в 2010 году.

В общей сложности в итоговый список попали 24 российских высших учебных заведения — на два больше, чем в 2016 году.

Санкт-Петербургский государственный университет занял 240-е место, Новосибирский — 250-е. МГТУ имени Баумана расположился на 291-й строчке, а Томский государственный университет — на 323-й.

14 российских вузов, вошедших в рейтинг QS, являются участниками государственной программы «5−100». Предполагается, что к 2020 году как минимум пять из них войдут в топ-100 одного из трех мировых образовательных рейтингов, в число которых входит QS World University Rankings. По состоянию на июнь 2017 года, в программе «5−100» участвует 21 вуз. МГУ и СПбГУ, регулярно попадающие в международные рейтинги, среди них не значатся.

При составлении списка университеты оценивались по шести пунктам. В 2017 году российские вузы серьезно улучшили результаты по двум из них — репутации среди работодателей и соотношению доли преподавателей к учащимся.

В топ-3 лучших вузов мира, как и годом ранее, находятся Массачусетский технологический институт, а также Стэнфордский и Гарвардский университеты. В 2017 году рейтинг расширился на 43 позиции.