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13:19 (мск), источник: Вести - Пермь

Лето, ты такая осень…

Уральской погоде уже посвящают демотиваторы. Будем оптимистами, ведь важно верить, что тепло все-таки придет!

Синоптики прогнозируют потепление к концу недели. Температура воздуха поднимется до 20 градусов. Пока же погода не радует. Почти все районы окутала большая туча. Фотографии пермяки активно размещали в соцсетях.

После довольно сильного ливня появилось солнце. Уральской погоде уже посвящают демотиваторы. Советуют, к примеру, отложить диету, поскольку до пляжного сезона еще далеко; купить обогреватель, если не сделали этого зимой. Но главное — оставаться оптимистом, ведь важно верить, что тепло все-таки придет.

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