Лето, ты такая осень…

Синоптики прогнозируют потепление к концу недели. Температура воздуха поднимется до 20 градусов. Пока же погода не радует. Почти все районы окутала большая туча. Фотографии пермяки активно размещали в соцсетях.

После довольно сильного ливня появилось солнце. Уральской погоде уже посвящают демотиваторы. Советуют, к примеру, отложить диету, поскольку до пляжного сезона еще далеко; купить обогреватель, если не сделали этого зимой. Но главное — оставаться оптимистом, ведь важно верить, что тепло все-таки придет.