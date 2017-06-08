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13:15 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирские приставы задержали 122 разыскиваемых граждан

УФА, 8 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. С начала года башкирские приставы задержали 122 граждан, находившихся в федеральном розыске.

68 из них были выявлены при проверке документов на входе в здания судов. 36 — удалось обнаружить при принудительном приведении лиц, уклоняющихся от явки в суд или в службу приставов. 16 человек нашлись при осуществлении исполнительских действий. 17 разысканных граждан совершили тяжкие преступления, отметили в УФССП по РБ.

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