Башкирские приставы задержали 122 разыскиваемых граждан

68 из них были выявлены при проверке документов на входе в здания судов. 36 — удалось обнаружить при принудительном приведении лиц, уклоняющихся от явки в суд или в службу приставов. 16 человек нашлись при осуществлении исполнительских действий. 17 разысканных граждан совершили тяжкие преступления, отметили в УФССП по РБ.