Создатели ролика про шаурму записали клип об омском трамвае

По словам создателей, видео посвящено 81-летию омского трамвая.

Композиция в стиле рэп рассказывает о буднях пассажира трамвая, который ездить по одной и той же дороге на протяжении трех лет. Упоминается и то, как главный герой клипа катается «зайцем».

«Люблю я трамвая, эту груду металла, которую тянется по проводам. Кондуктору, что билет предлагала, я деньги свои без утайки отдам. Спасибо знакомым вагоновожатым, с которыми я катался бесплатно. Рубли экономил, не стал я богатым, а им все равно не накладно», — говорится в тексте.