Создатели ролика про шаурму записали клип об омском трамвае
Омичи, именующие свой дуэт как Grom TV и ставшие известными клипом про шаурму, сняли новое музыкальное видео — на этот раз в честь омского трамвая.
Омичи, именующие свой дуэт как Grom TV и ставшие известными клипом про шаурму, сняли новое музыкальное видео — на этот раз в честь омского трамвая.
По словам создателей, видео посвящено 81-летию омского трамвая.
Композиция в стиле рэп рассказывает о буднях пассажира трамвая, который ездить по одной и той же дороге на протяжении трех лет. Упоминается и то, как главный герой клипа катается «зайцем».
«Люблю я трамвая, эту груду металла, которую тянется по проводам. Кондуктору, что билет предлагала, я деньги свои без утайки отдам. Спасибо знакомым вагоновожатым, с которыми я катался бесплатно. Рубли экономил, не стал я богатым, а им все равно не накладно», — говорится в тексте.
Судя по всему, вторая героиня клипа работает водителем трамвая, поскольку часть съемок проходит в салоне водителя. Автор же клипа утверждает, что наслаждается трамвайной романтикой и катается на трамвае даже по выходным.
«Омский трамвай, живи, процветай, Омский трамвай, все так же быстрее езжай», — гласит припев.
Не обошлось в новом клипе и без шаурмы, которая стала главной темой прошлого видео. В новом ролике авторы не выпускают шаурму из рук в салоне трамвая.