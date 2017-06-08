На Кубани убирают зеленый горошек

Водопады зелени — с чем еще можно сравнить сбор урожая с гороховых полей. Пионера в созревании среди кубанских овощей уже начали убирать во многих хозяйствах края. Погода отчасти поспособствовала урожаю. Дождливая весна напитала водой зеленый горошек. В этом фермерском хозяйстве Брюховецкого района планируют собрать не менее 5 тонн с гектара.

Сезон зеленого гороха от посева до сбора — всего 45 дней. Урожая ждут перерабатывающие консервные заводы. Поэтому фермеры торопятся. Сейчас в крае горохом засеяно более 10 тысяч гектаров земли, на 400 гектаров большем, чем в прошлом году.

— Это основная культура для овощеводства, для консервирования, потому что наши заводы работают на кукурузе и зеленом горошке. А что касается сельского хозяйства, это лучший предшественник для других культур, — рассказал Леонид Олейников, агроном.

Что хорошо гороху, то плохо клубнике. После майских дождей с градом в двух районах Кубани пострадали несколько полей с ягодами. Кое-где побило и подсолнечник. Но агрономы говорят, на урожай это не повлияет — культура находится в фазе роста, а, значит, созревание пройдет успешно. За горохом придет очередь сбора сахарной кукурузы. А затем начнутся и главные сражения в битве за урожай.

— Ученые говорят, ожидается урожай — на уровне прошлого года, но до уборки еще 14 дней. Когда зайдет комбайн в поле, уберет колосовые, когда зерно ляжет на ток, тогда и станет понятен уровень урожая, — заметил Андрей Журавель, начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Пока не переспел горох, а на кону каждый час, комбайны работают круглосуточно. Очищенные от гороха поля уже начали готовить под новых постояльцев — здесь посадят скороспелый подсолнечник. Известно, что после гороха, который обогащает почву микроэлементами, все другие культуры растут намного лучше.