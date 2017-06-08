В крымские заповедники будут пускать бесплатно 12 июня

В заповедниках, заказниках и природных парках Крыма пройдет «День открытых дверей» в понедельник, 12 июня, передает пресс-служба правительства Крыма.

В указанный день гости и жители республики смогут посетить природные объекты в сопровождении экскурсовода бесплатно.

«В рамках Дня открытых дверей для гостей и жителей полуострова посещение объектов в сопровождении экскурсовода будет бесплатное», — сказано в сообщении.