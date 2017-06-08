Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска
Семилетняя девочка собрала для спасшей ее папу больницы 7 миллионов рублей
37-летняя Наталья Поклонская рассталась с женихом (фото)
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
СМИ США комментируют «боевое» интервью Путина каналу NBC
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Бойцы ДНР убили снайпера ВСУ из крупнокалиберного пулемета – СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10Шестидневная война
14:52 (мск), источник: АиФ Крым

В крымские заповедники будут пускать бесплатно 12 июня

Бесплатное посещение заповедников и заказников Крыма организовано в рамках акции «День открытых дверей».

В заповедниках, заказниках и природных парках Крыма пройдет «День открытых дверей» в понедельник, 12 июня, передает пресс-служба правительства Крыма.

В указанный день гости и жители республики смогут посетить природные объекты в сопровождении экскурсовода бесплатно.

«В рамках Дня открытых дверей для гостей и жителей полуострова посещение объектов в сопровождении экскурсовода будет бесплатное», — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе уточнили, что необходимо соблюдать правила посещения особо охраняемых природных территорий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему мусульмане и иудеи не едят свинину?
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Арабские страны готовят список требований к Катару
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
11 беспроигрышных идей для загородного домика
100 домов исключили из программы реновации в Москве
В Москве подешевело вторичное жилье
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь