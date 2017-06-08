Калининградская область оказалась «среднепьющим» регионом России
Самыми трезвыми регионами ведомство назвало Чечню, Ингушетию и
Самыми трезвыми регионами ведомство назвало Чечню, Ингушетию и
Калининградская область не попала в число самых пьющих регионов страны. Согласно рейтингу, опубликованному Роспотребнадзором, регион по итогам прошлого года был отнесен к субъектам, где на душу населения приходится от 5 до 8 литров крепкого алкоголя в год.
В число самых пьющих вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Республика Коми. В этих субъектах количество чистого спирта на душу населения превысило 13 литров.
Меньше всего пьют в Ингушетии, Чечне,