Калининградская область оказалась «среднепьющим» регионом России

Калининградская область не попала в число самых пьющих регионов страны. Согласно рейтингу, опубликованному Роспотребнадзором, регион по итогам прошлого года был отнесен к субъектам, где на душу населения приходится от 5 до 8 литров крепкого алкоголя в год.

В число самых пьющих вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Республика Коми. В этих субъектах количество чистого спирта на душу населения превысило 13 литров.