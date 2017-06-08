Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Инсульт ведет к алкоголизму
Россиянка, открыв "Дом Енота", получила 1 млн прибыли за год
Елена Летучая восхитила поклонников своей «маленькой копией»
7 видов туфель, которые сейчас в моде
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Орбакайте рассказала правду о состоянии Пугачевой - СМИ
ВСУ продвинулись вглубь Донбасса и понесли потери
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
Бойцы ДНР убили снайпера ВСУ из крупнокалиберного пулемета – СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
10Шестидневная война
14:50 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградская область оказалась «среднепьющим» регионом России

Самыми трезвыми регионами ведомство назвало Чечню, Ингушетию и Кабардино-Балкарию.

Калининградская область не попала в число самых пьющих регионов страны. Согласно рейтингу, опубликованному Роспотребнадзором, регион по итогам прошлого года был отнесен к субъектам, где на душу населения приходится от 5 до 8 литров крепкого алкоголя в год.

В число самых пьющих вошли Магаданская и Сахалинская области, Москва и Республика Коми. В этих субъектах количество чистого спирта на душу населения превысило 13 литров.

Меньше всего пьют в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Здесь самые низкие показатели объема продаж крепких алкогольных напитков на душу населения. Объем спирта на душу населения в год составляет здесь менее литра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Инаугурация бактерий: как Алиханов открыл очистные через полгода после запуска
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Арабские страны готовят список требований к Катару
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Тереза Мэй проголосовала на парламентских выборах
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как сделать французскую террасу на даче
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь