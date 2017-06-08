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14:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Десять школ Нижнего Новгорода будут оснащены шведскими столами до конца 2018 года

Нижний Новгород. 8 июня. НТА-Приволжье — Десять школ Нижнего Новгорода будут оснащены шведскими столами до конца 2018 года.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили в МП «Единый центр муниципального заказа», сейчас такие шведские столы оборудованы в столовых 11 школ города.

Согласно информации, программа по внедрению шведского стола в школах Нижнего Новгорода была разработана еще в 2014 году и в соответствии с ней школьное питание для учеников 8−11 классов подразумевает возможность свободного выбора блюд. За основу был взят опыт европейских стран, где на протяжении многих лет обслуживание в школьных пищеблоках осуществляется по принципу так называемого шведского стола.

Для реализации проекта школам в первую очередь требуется специализированное оснащение столовых и стоимость такого переоборудования составляет около 1 млн. рублей, но разнится от школы к школе.

В настоящее время составляется смета проекта по переоборудованию школьных столовых. Единый центр муниципального заказа готов приступить к реализации проекта, как только будет определена стоимость переоборудования и фронт работ.

Как сообщалось ранее, администрация Нижнего Новгорода прорабатывает возможность введения «шведских столов» во всех городских школах. По словам главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова, можно будет переоборудовать по 10 школ в год.

Напомним, что идея введения «шведских столов» в школах Нижнего Новгорода появилась при на тот момент действующем главе горадминистрации Олеге Кондрашове.

26 ноября 2013 года в ходе церемонии открытия нового логистического центра ЕЦМЗ, поставляющего продукты питания в городские школы, градоначальник заявил, что «с 2014 года впервые в школах города будет введена система питания «шведский стол».

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