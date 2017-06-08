Жители Челябинской области стали чаще болеть онкологическими заболеваниями

Заболеваемость онкологией в Челябинской области за 2016 год выросла на 2−3%, рассказал главный врач Челябинского окружного онкологического диспансера Андрей Важенин.

«Имеем порядка 16 тысяч заболевших южноуральцев в год. В абсолютных цифрах разброс по области довольно высокий. Лидируют мегаполисы — Челябинск и Магнитогорск, а также горнозаводская зона, — говорит Важенин. — Растёт количество заболевших раком простаты и молочной железы, но снижается число пациентов с раком желудка, стабилизировалась ситуация с раком лёгких. В онкодиспансере сейчас наблюдается порядка 90 тыс. пациентов. Мы перешагнули психологический уровень — 400 заболевших южноуральцев на 100 тыс. населения. Это достаточно много, но в полтора — два раза ниже, чем в Европе, Америке и Японии».

При этом в рейтинге городов с высоким уровнем заболеваемости раком Челябинская область за год всё-таки потеряла несколько позиций. Если раньше она была на пятой — шестой строчке, то сейчас опустилась на восьмую — девятую. По словам онколога, это удел всех урбанизированных регионов. Помимо Челябинска злокачественные опухоли часто находят у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Волгограда.

«Что касается смертности от онкологических заболеваний, то за прошедший год она снизилась в Челябинской области на несколько процентов, — отметил Важенин. — Всё дело в хорошей организации медицинской помощи, лечебных технологиях и самосознании населения. Важно, чтобы люди при первых признаках болезни шли в поликлинику, в не занимались самолечением».

Напомним, на прошлой неделе Челябинская область заняла последнее место в экологическом рейтинге субъектов РФ, составленном общественной организацией «Зелёный патруль» по итогам весны 2017 года.