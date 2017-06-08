Движение транспорта по ряду центральных улиц Нижнего Новгорода будет закрыто на время празднования Дня города 12 июня

Как сообщается в материалах на сайте горадминистрации, движение будет перекрыто в том числе и на пл. Минина.

Согласно информации, 12 июня с 6:00 до 23:59 движение транспорта будет закрыто на пл. Минина и Пожарского, а также Зеленском и Зеленском съездах. С 21:00 11 июня до 6:00 12 июня будет перекрыто движение на пл. Минина, но уже от памятника Чкалову до ул. Варварской. С 7:00 8 июня до 21:30 11 июня движение транспорта по пл. Минина и Пожарского на участке от памятника Чкалову до ул. Минина также будет перекрыто. Владельцам авто придется объезжать данные участки по близлежащим улицам.

С 6:00 11 июня до 23:59 12 июня движение будет закрыто по улице Рождественской от пл. Благовещенская до ул. Широкая и по пл. Маркина в районе дома № 33 по ул. Рождественской.

Движение транспорта на пл. Буревестника 12 июня также будет ограничено с 14:00 до 23:00. В частности будут закрыты участки от дома № 9 до дома № 14 по бульвару Юбилейному, на участке от дома № 14 по бульвару Юбилейному до дома № 3 по улице Энгельса, на участке от дома № 3 по улице Энгельса до дома № 2 по бульвару Юбилейному и на участке от дома № 3 по улице Энгельса до дома № 8 по улице Энгельса.

На пл. им. Киселева движение будет прекращено с 14:00 минут до 22:30 минут 12 июня, однако трамваи будут работать в обычном режиме.

Напомним, что в Нижнем Новгороде 12 июня совместно отмечаются День города и День России.

Также ранее сообщалось об ограничении движения транспорта 8 июня.