Четыре дрона обнаружили полицейские в небе над «ЭКСПО»

Столичными полицейскими 7 июня в зоне ограничения полетов зарегистрировано 4 факта несанкционированного использования дронов в небе над «ЭКСПО».

«По данным фактам собран административный материал и направлен в уполномоченый орган для рассмотрения», ― говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что каждый случай использование БПЛА в воздушном пространстве выставки должен быть согласован с компетентными органами ― служба государственной охраны, КНБ, комитет гражданской авиации МИР, также дальнейшее использование должно осуществляться строго с планом полета.

«При выявлении несанкционированных фактов будут назначаться соответствующие расследования. К лицам, допустившим нарушения в части использования БПЛА, будут приниматься меры в соответствии с действующим законодательством, за которое предусмотрено административное наказание для физических лиц штраф в размере 10 МРП (22. 690 тенге), для должностных лиц ― размере 20 МРП (45.380тенге)», ― говорится в сообщении.