Медведев назвал любовь к вручению госнаград традицией России

Об этом он заявил во время вручения государственных и правительственных наград работникам органов исполнительной власти, передает «РИА Новости».

По мнению Медведева, «ничего в этом плохого нет». «Где-то этому меньше внимания уделяют, считают, что лучший подарок — это деньги или еще что-то. Но у нас государственные награды имеют значение», — заявил Медведев. ​