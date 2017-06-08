Медведев назвал любовь к вручению госнаград традицией России
В России «любят государственные награды и вручать, и получать». По мнению главы правительства Дмитрия Медведева, «таковы традиции нашей страны».
В России «любят государственные награды и вручать, и получать». По мнению главы правительства Дмитрия Медведева, «таковы традиции нашей страны».
Об этом он заявил во время вручения государственных и правительственных наград работникам органов исполнительной власти, передает «РИА Новости».
По мнению Медведева, «ничего в этом плохого нет». «Где-то этому меньше внимания уделяют, считают, что лучший подарок — это деньги или еще