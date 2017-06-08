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15:12 (мск), источник: РБК

Медведев назвал любовь к вручению госнаград традицией России

В России «любят ​государственные награды и вручать, и получать». По мнению главы правительства Дмитрия Медведева, «таковы традиции нашей страны».

Источник: РИА "Новости"

Об этом он заявил во время вручения государственных и правительственных наград работникам органов исполнительной власти, передает «РИА Новости».

По мнению Медведева, «ничего в этом плохого нет». «Где-то этому меньше внимания уделяют, считают, что лучший подарок — это деньги или еще что-то. Но у нас государственные награды имеют значение», — заявил Медведев. ​

Премьер-министр вручил медаль Столыпина I степени научному руководителю Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгению Ясину. Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов получил медаль Столыпина II степени. Заведующая отделом Третьяковской галереи Нина Давыдова и главный редактор «Российской газеты» Владислав Фронин получили благодарность правительства.

Комментарии
12
Любовь Севостьянова
Особенно Медведеву нравится награды ДАРИТЬ своим родственникам и друзьям
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А Б
Не иначе как Медведеву не даёт покоя количество наград "дорогого Леонида Ильича", хочется и самому столько же навесить.
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М М
Если я стану героем, можно мне деньгами?
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