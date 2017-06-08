Петербуржцев приглашают принять участие в озеленении города

Акция пройдет в День России, 12 июня. С 14.00 участники будут высаживать деревья и кустарники во дворе Детской академии наук (Морская наб. д.35 к.6). Организаторы привезут 315 деревьев — саженцев яблонь, груш, слив, туй и даже голубых елей. Также проект подарит детскому учреждению ягодные кустарники — крыжовник, черную, красную, белую смородину.

Скверы не для всех

Маленькие воспитанники образовательного пространства вместе с педагогами возьмут шефство над зелеными подопечными, ухаживая за ними и наблюдая за ростом, цветением, плодоношением. Голубую ель посетители Детской академии наук станут наряжать на каждый Новый год.

«Мы хотим показать, что необязательно на праздник рубить дерево и приносить его в дом — наоборот, можно украсить живую», — говорит координатор проекта Татьяна Карелина.

Проект «Санкт-Петербургу с любовью» ставит перед собой цель — объединить неравнодушных жителей Петербурга, коммерческие компании и общественные организации и озеленить город. В частности, среди объектов проекта городские сады и скверы, которые находятся в плачевном состоянии и нуждаются в уходе.