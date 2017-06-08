Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Гоша Куценко стал многодетным отцом
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Побольше жира: как правильно приготовить барбекюСоветы по приготовлению мяса на углях от обладателя звезды Мишлен.
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Воинственность Киева достигла небывалых вершин – СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
15Последствия урагана в Москве
16:28 (мск), источник: Моя Планета

В Мадриде мужчинам запретили широко раздвигать ноги в общественном транспорте

Власти испанской столицы восстали против бескультурья и запретили сидеть с широко расставленными ногами в общественном транспорте.

Источник: AP 2017

Мадридская муниципальная транспортная компания объявила, что в метро, автобусах и поездах появятся знаки, уведомляющие пассажиров о запрете нескромного поведения. На каждом знаке будет изображен человечек, раздвинувший ноги настолько широко, что занимает три сидения вместо одного, передает The Local.

На принятие соответствующего решение транспортную компанию «вдохновил» сбор подписей на Change.org под требованием разместить в метро плакаты против неуважительного поведения некоторых пассажиров.

«Мужская манера сидеть в транспорте, когда мужчина садится с широко расставленными ногами и занимает пространство других людей, усложняет жизнь другим людям. Несложно наблюдать, как женщины скромно “сжимаются” рядом с невоспитанными представителями противоположного пола, которые расположились в общественном транспорте как на своем диване», — говорилось в петиции.

«Новая информационная иконка сообщает, что сидеть в позе, которая мешает другим, запрещено. Она напоминает о гражданской ответственности и уважении персонального пространств каждого пассажира», — поясняют власти Мадрида.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на кризис
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
МИД РФ предложил ведущей CNN взять интервью у мальчика из Алеппо
Медведев: в России любят получать государственные награды
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
Из старого «Соляриса» сделали новый ультрабюджетный седан На автосалоне в китайском Чунцине дебютировала новая модель марки Hyundai — недорогой компактный седан Reina
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
11 беспроигрышных идей для загородного домика
100 домов исключили из программы реновации в Москве
В Москве подешевело вторичное жилье
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь