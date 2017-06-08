В Мадриде мужчинам запретили широко раздвигать ноги в общественном транспорте

Мадридская муниципальная транспортная компания объявила, что в метро, автобусах и поездах появятся знаки, уведомляющие пассажиров о запрете нескромного поведения. На каждом знаке будет изображен человечек, раздвинувший ноги настолько широко, что занимает три сидения вместо одного, передает The Local.

На принятие соответствующего решение транспортную компанию «вдохновил» сбор подписей на Change.org под требованием разместить в метро плакаты против неуважительного поведения некоторых пассажиров.

«Мужская манера сидеть в транспорте, когда мужчина садится с широко расставленными ногами и занимает пространство других людей, усложняет жизнь другим людям. Несложно наблюдать, как женщины скромно “сжимаются” рядом с невоспитанными представителями противоположного пола, которые расположились в общественном транспорте как на своем диване», — говорилось в петиции.