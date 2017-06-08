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16:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В выходные в Ботаническом саду зацветет сестра «Царицы ночи»

Редкий кактус раскроет благоухающие бутоны ближе к ночи.

В грядущий уик-энд в зеленом музее Петербурге ждут уникального события. В субтропической оранжерее готовится зацвести кактус Селеницереус госпожи Макдональд. Это необычное и редкое растение называют сестрой «Царицы ночи». Цветы Селеницереуса при этом больше и пахнут сильнее.

Специалисты Ботанического сада отмечают, что увидеть цветение этого кактуса — чрезвычайно большая удача, ведь очень мало оранжерей выращивают его. В выходные экскурсоводы покажут его всего третий раз за всю историю сада.

— В день цветения в интервале с 13 до 15 часов мы оповестим о событии в сообществе «ВКонтакте» и на сайте. В зависимости от количества желающих, будут набираться экскурсии или мы сможем открыть часть маршрута в режиме прогулки, — сообщается в официальном паблике Ботсада.

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