В выходные в Ботаническом саду зацветет сестра «Царицы ночи»
Редкий кактус раскроет благоухающие бутоны ближе к ночи.
Редкий кактус раскроет благоухающие бутоны ближе к ночи.
В грядущий
Специалисты Ботанического сада отмечают, что увидеть цветение этого кактуса — чрезвычайно большая удача, ведь очень мало оранжерей выращивают его. В выходные экскурсоводы покажут его всего третий раз за всю историю сада.
— В день цветения в интервале с 13 до 15 часов мы оповестим о событии в сообществе «ВКонтакте» и на сайте. В зависимости от количества желающих, будут набираться экскурсии или мы сможем открыть часть маршрута в режиме прогулки, — сообщается в официальном паблике Ботсада.