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16:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области появилась «воздушная скорая помощь»

«Воздушная скорая помощь» появилась в Волгоградской области — регион в рамках федерального проекта по развитию санитарной авиации получил медицинский вертолет.

Воздушное судно «Ансат» оснащено модулем с реанимационным оборудованием. Такая техника поможет повысить уровень оказания медпомощи, в том числе пациентам с серьезными травмами, кардиологическими и неврологическими диагнозами, а также беременным женщинам и детям.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, медики для работы на санитарном вертолете прошли специальное обучение во всероссийском центре медицины катастроф.

Сейчас разрабатываются схемы маршрутизации больных по экстренным показаниям.

В Волгограде сегодня есть две вертолетные площадки для санитарной авиации — у больницы скорой медицинской помощи № 25 и у областного кардиоцентра.

Напомним, Волгоградская область стала одним из 34 субъектов РФ, получивших федеральную субсидию на развитие санитарной авиации в рамках проекта Минздрава России — региону выделен 121 миллион рублей.

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