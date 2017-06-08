В Волгоградской области появилась «воздушная скорая помощь»
«Воздушная скорая помощь» появилась в Волгоградской области — регион в рамках федерального проекта по развитию санитарной авиации получил медицинский вертолет.
«Воздушная скорая помощь» появилась в Волгоградской области — регион в рамках федерального проекта по развитию санитарной авиации получил медицинский вертолет.
Воздушное судно «Ансат» оснащено модулем с реанимационным оборудованием. Такая техника поможет повысить уровень оказания медпомощи, в том числе пациентам с серьезными травмами, кардиологическими и неврологическими диагнозами, а также беременным женщинам и детям.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Сейчас разрабатываются схемы маршрутизации больных по экстренным показаниям.
В Волгограде сегодня есть две вертолетные площадки для санитарной авиации — у больницы скорой медицинской помощи № 25 и у областного кардиоцентра.
Напомним, Волгоградская область стала одним из 34 субъектов РФ, получивших федеральную субсидию на развитие санитарной авиации в рамках проекта Минздрава России — региону выделен 121 миллион рублей.