В миграционной службе предупредили о мошенничестве в очередях за «биометрикой»

Государственная миграционная служба Украины (ГМС) рекомендует украинцам не использовать услуги сторонних лиц при записи в очередь для получения новых загранпаспортов. Об этом говорится в сообщении на сайте ГМС.

«В мае текущего года граждане оформили почти 340 тыс. заграничных и 85 тыс. ID-паспортов. Для сравнения: в апреле 2017 оформлено 216 тыс. загранпаспортов, в мае 2016 года — 192 тыс.», — говорится в сообщении.

В ГМС отметили, что сезонное повышение спроса на загранпаспорта в преддверии летнего сезона совпало с введением безвизового режима для Украины, в результате чего возле подразделений, в которых можно оформить биометрические документы, образовались очереди.

В то же время фиксируются попытки мошенничества с электронной очередью, которая сейчас работает в подразделениях Киева и в 8 областях — в частности, ежедневно выявляются и блокируются десятки попыток автоматизированного получения мест в очереди для дальнейшей перепродажи. В случае выявления таких случаев записи в очереди аннулируются, сообщили в ГМС.

Всего в 2017 году с использованием электронной очереди оформлено более 100 тыс. документов.

«Миграционная служба напоминает, что электронная очередь предусматривает только индивидуальную запись, поэтому при любых обстоятельствах не следует покупать талоны или запись в электронной очереди, поскольку все записи, осуществленные третьими лицами, будут аннулированы до даты приема и оформить документ по этим записям не удастся. Также ГМС советует гражданам, которые не планируют в ближайшее время выезжать за границу, подождать несколько недель и оформить документы в значительно более комфортных условиях », — говорится в сообщении.

«Согласно последним изменениям в законодательство, инициированным миграционной службой, биометрические документы можно оформить, кроме подразделений миграционной службы и “Паспортных сервисов”, еще и в местных центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ)», — заявили в ГМС.