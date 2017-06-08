11 и 12 июня изменится схема движения городского общественного транспорта

11 июня в центре Красноярска пройдут сразу несколько мероприятий: Легкоатлетический забег «Красноярская часовня», детский карнавал, крестный ход «За процветание и благополучие жителей города».

В связи с проведением Легкоатлетического забега «Красноярская часовня» с 8.30 до окончания мероприятия (ориентировочно до 10.00) закрывается движение транспорта по ул. Шахтеров и ул. Игарской. В связи с этим движение автобусных маршрутов №№ 6, 11, 32, 64, 74, 88 будет осуществляться по следующим схемам:

Со стороны Советского района в направлении Центрального района: ул. Шахтёров — ул. Березина — ул. Аэровокзальная — ул. П. Железняка — ул. Белинского — ул. Ленина и далее по своим схемам движения. В обратном направлении: ул. К. Маркса — ул. Белинского — ул. П. Железняка — ул. Аэровокзальная — ул. Березина — ул. Шахтеров и далее по своим схемам движения.

В связи с проведением детского карнавала с 10.00 до окончания мероприятия (ориентировочно до 14.00) закрывается движение транспорта по пр. Мира от ул. Горького до ул. Вейнбаума.

Движение общественного транспорта переносится с пр. Мира на ул. К. Маркса и ул. Ленина.

При пересечении колонн перекрестка ул. К. Маркса — ул. Перенсона ориентировочно в 13.00 будет перекрыто движение по ул. К. Маркса и ул. Перенсона. Движение общественного транспорта будет осуществляться по следующей схеме: На Коммунальный мост: ул. К. Маркса — ул. Кирова — ул. Дубровинского — заезд на Коммунальный мост и далее по своим схемам движения. В направлении Советского района: ул. К. Маркса — ул. Кирова — ул. Дубровинского — ул. П. Коммуны — ул. К. Маркса и далее по своим схемам движения.

В связи с проведением крестного хода «За процветание и благополучие жителей города» с 12.00 до окончания мероприятия (ориентировочно до 13.00) закрывается движение транспорта по ул. Шахтеров — ул. Игарская — ул. Сурикова — пр. Мира (от ул. Вейнбаума до БКЗ).

В связи с этим движение автобусных маршрутов №№ 6, 11, 32, 64, 74, 88 будет осуществляться по следующим схемам:

Со стороны Советского района в направлении Центрального района: ул. Шахтёров — ул. Березина — ул. Аэровокзальная — ул. П. Железняка — ул. Белинского — ул. Ленина и далее по своим схемам движения. В обратном направлении: ул. К. Маркса — ул. Белинского — ул. П. Железняка — ул. Аэровокзальная — ул. Березина — ул. Шахтёров и далее по своим схемам движения. Движение автобусных маршрутов со стороны Коммунального моста будет осуществляться по ул. Вейнбаума — ул. Марковского — ул. Перенсона — ул. Ленина и далее по своим схемам движения. При пересечении колонной перекрёстка ул. Сурикова — ул. Ленина и ул. К. Маркса движение общественного транспорта будет временно остановлено.

В связи с проведением праздничных мероприятий и фейерверка продляется режим работы городского общественного транспорта до 2.00 ночи на следующих маршрутах:

автобусы: №№ 2, 3, 5, 6, 7, 23, 27, 36, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 63, 64, 68, 71, 80, 84, 85, 88, 89, 91, 98. троллейбусы: №№ 7, 8, 15.

Интервал движения на указанных маршрутах после 23.00 будет от 20 до 25 минут.

После окончания фейерверка в местах его проведения будет предоставлен дополнительный общественный транспорт.

12 июня в связи с проведением продовольственной ярмарки с 8.00 до 17.00 закрывается движение транспорта по пр. Мира от ул. Д. Пролетариата до ул. Перенсона. Движение общественного транспорта с пр. Мира переносится на ул. К. Маркса и ул. Ленина.