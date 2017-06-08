В настоящее время в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Нижнего Новгорода включены 11 маршрутов, выходящих за границы города. Так как каждый из этих маршрутов проходит по территории двух муниципальных образований, они являются межмуниципальными и должны быть организованы областным минтранспорта. Поэтому указанные маршруты подлежат отмене или сокращению до границ одного муниципального образования.

Согласно информации, маршрут № Т-34 «Деревня Афонино — Улица Долгополова» отменяется с 15 июля 2017 года.

До конца 2017 года планируется отменить городской маршрут № 4 «Деревня Афонино — Улица Долгополова», а маршрут № Т-83 «Микрорайон Соцгород-2 — Деревня Афонино» — сократить до остановки «Ул. Академическая».

Отмечается, что в связи с тем, что транспортное обслуживание села Афонино организовано девятью существующими пригородными маршрутами, которые в настоящее время недозагружены, установление новых межмуниципальных маршрутов вместо маршрутов № 4, Т-83 и Т-34 не планируется.

Также на сайте приводится перечень остальных отменяемых и изменяемых пригородных маршрутов. Так, маршрут № 15 «Поселок Ивановка — станция метро «Автозаводская» заменит № 315 «Ивановка (г.о.г. Дзержинск) — Нижний Новгород (Петряевка)». Вместо маршрута № 22 «Улица Долгополова — поселок Березовая Пойма» будет организован № 210 «Нижний Новгород (автостанция Канавинская) — Березовая пойма». Маршрут № 23 «Улица Дубравная — Поселок Большое Козино» сменит маршрут № 318 «Нижний Новгород (ул. Дубравная) — Большое Козино (Балахнинский р-н)». Все изменения должны произойти до 20 декабря 2017 года.

Кроме того, до 1 ноября 2018 года маршруты № 53 «Поселок Черепичный — поселок Березовый Клин» и Т-53 «Автовокзал “Щербинки” — поселок Березовый Клин» должны быть заменены на маршрут № 253 «Нижний Новгород (автовокзал “Щербинки”) — Березовый клин (Кстовский район)», а маршрут № 53Б «Поселок Черепичный — деревня Ройка» — на маршрут № 253А «Нижний Новгород (автовокзал “Щербинки”) — детский санаторий Ройка (Кстовский район)».

Напомним, второй конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам объявлен в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что по итогам проведения открытых конкурсов на 23 маршрута и ввода в действие новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде будет работать 58 коммерческих маршрутов (сейчас действует 61 маршрут), 49 муниципальных маршрутов (сейчас — 59 маршрутов). Без изменений останутся действующие 18 троллейбусных и 15 трамвайных маршрутов.