На «Поющих мостах» будет звучать музыка Каравайчука

В рамках шоу «Поющие мосты» в Северной столице прозвучит музыка Олега Каравайчука. Об этом сообщает Смольный. Тематический плейлист с произведениями композитора можно будет услышать с 9 по 12 июня в момент, когда створы мостов будут подниматься для пропуска кораблей.

В этом году сезон «Поющих мостов» продлится с 25 мая по 3 сентября. В прошлом году событие посетило около 2 миллионов человек. Проект вошел в десятку самых значимых городских событий.

Олег Каравайчук создал музыку к фильмам «Мама вышла замуж», «Монолог», «Город мастеров», «Нога» и другим.