Ракета «Протон-М» с воронежскими двигателями стартовала с Байконура
Запуск прошел успешно.
Запуск прошел успешно.
В соответствии с программой выведения аппарат отделился от разгонного блока через 9 ч 13 мин после старта. Космический аппарат передали на управление заказчику после отделения. Масса спутника при отделении от разгонного блока составила приблизительно 6,9 т. EchoStar 21 стал самым тяжелым коммерческим спутником связи, запущенным с помощью
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Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод двигатели второй и третьей ступени
Первая партия исправных двигателей поступила из Воронежа в начале мая. Специалисты Воронежского механического завода (ВМЗ) перебрали 71 дефектный двигатель для
ВМЗ решили перевести под управление НПО «Энергомаш» в первой половине 2017 года. Мера должна была помочь вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона».