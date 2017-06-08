Ракета «Протон-М» с воронежскими двигателями стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с американским спутником связи Еchostar-21 стартовала с Байконура в четверг, 8 июня. Жидкостные двигатели для ракеты создали в Конструкторском бюро химавтоматики (КБХА) и на Воронежском мехзаводе. Ракета успешно вышла в космическое пространство, сообщила пресс-служба КБХА.

В соответствии с программой выведения аппарат отделился от разгонного блока через 9 ч 13 мин после старта. Космический аппарат передали на управление заказчику после отделения. Масса спутника при отделении от разгонного блока составила приблизительно 6,9 т. EchoStar 21 стал самым тяжелым коммерческим спутником связи, запущенным с помощью ракеты-носителя «Протон».

Контекст

Руководство «Роскосмоса» решило отозвать на Воронежский механический завод двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей «Протон-М» в январе 2017 года. Поводом стали технологические проблемы, проявившиеся на огневых испытаниях. В двигателях нашли не соответствующий конструкторской документации припой (сплав для паяния). Запуск «Протона-М» с американским спутником связи EchoStar 21, намеченный на конец 2016 — начало 2017 года, пришлось отложить. Заказчику «предложили заменить “Протон” на тот, где стоят полностью исправные двигатели».

Первая партия исправных двигателей поступила из Воронежа в начале мая. Специалисты Воронежского механического завода (ВМЗ) перебрали 71 дефектный двигатель для ракет-носителей «Протон-М», который отозвали обратно на завод.

ВМЗ решили перевести под управление НПО «Энергомаш» в первой половине 2017 года. Мера должна была помочь вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона».