Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Это норма: пять мифов о сексе
Поставки российского газа через Украину рекордно выросли
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
СМИ: поехавшего в США телеведущего Соловьева "подняли на смех"
СМИ: РФ готовит беспрецедентный ответ на ЕвроПРО
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
«Слон в посудной лавке»: эксперт об атомной подлодке России
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом Утес
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
10Последний звонок-2017 в России
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
17:51 (мск), источник: ТАСС

Музей «Исаакиевский собор» расформировал отдел по взаимодействию с РПЦ

Такое решение было принято прежним директором Николаем Буровым, который покинул свой пост с 1 июня.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Руководство государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» расформировало существовавший с 2016 года отдел по взаимодействию с Русской православной церковью. Такое решение было принято прежним директором Николаем Буровым, покинувшим свой пост с 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

Читайте также
Конституционный суд зарегистрировал жалобу противников передачи Исаакия РПЦ

«Отдел был расформирован по решению прежнего руководства музея, он существовал недолго, — сказала руководитель пресс-службы Мария Морозова. — Однако его расформирование не означает, что у нас прекратилось взаимодействие с Русской православной церковью».

Морозова подчеркнула, что «взаимодействие с РПЦ не прерывалось как до создания отдела, так и после его расформирования». «В данный момент в музее нет специальных лиц, ответственных за эту работу, ею по мере необходимости занимаются сотрудники разных отделов», — добавила она.

Передача не началась

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Вместе с тем 2 июня губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные общественные споры в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести ее на референдум, однако вопрос «завис» на рассмотрении в Законодательном собрании города.

31 мая комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал приказ, согласно которому к исполнению обязанностей директора музея-памятника приступила писательница, член Союза писателей РФ Ирада Вовненко. Прежний директор Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, уволился по собственному желанию.

Нет точных сроков передачи

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал ТАСС, что на данный момент у Смольного нет определенных сроков или дат, к которым планируется осуществить передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Московскому патриархату Русской православной церкви. Глава комитета подчеркнул, что «от какого-то поспешного отношения о судьбе собора сейчас перешли к более вдумчивому, к более осмысленному поиску оптимальной модели его существования».

Читайте также
Исаакиевский собор опроверг информацию о поиске нового руководителя

Музей-памятник

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника «Исаакиевский собор» в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора — Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Экс-глава ФБР не сомневается в том, что Россия вмешивалась в выборы президента США
В Госдуму внесли законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Коми: Россия «без сомнения» пыталась вмешаться в выборы в США
В Госдуме предложили сажать на 5 лет организаторов «каруселей»
«Аль-Джазира» отказалась менять редполитику, несмотря на кризис
Медведев: в России любят получать государственные награды
30% россиян оказались генетически предрасположенными к депрессии
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта
Спорт
Их осталось только девять. Как изменилась сборная России Станислав Черчесов включил в заявку сборной на Кубок конфедераций только девять человек, игравших на Евро-2016 у Леонида Слуцкого
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь