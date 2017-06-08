Музей «Исаакиевский собор» расформировал отдел по взаимодействию с РПЦ
Такое решение было принято прежним директором Николаем Буровым, который покинул свой пост с 1 июня.
Такое решение было принято прежним директором Николаем Буровым, который покинул свой пост с 1 июня.
«Отдел был расформирован по решению прежнего руководства музея, он существовал недолго, — сказала руководитель
Морозова подчеркнула, что «взаимодействие с РПЦ не прерывалось как до создания отдела, так и после его расформирования». «В данный момент в музее нет специальных лиц, ответственных за эту работу, ею по мере необходимости занимаются сотрудники разных отделов», — добавила она.
Передача не началась
Правительство
Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные общественные споры в
31 мая комитет по культуре
Нет точных сроков передачи
Председатель комитета по культуре Константин Сухенко рассказал ТАСС, что на данный момент у Смольного нет определенных сроков или дат, к которым планируется осуществить передачу Исаакиевского собора в безвозмездное пользование Московскому патриархату Русской православной церкви. Глава комитета подчеркнул, что «от
Музей-памятник
Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея- памятника «Исаакиевский собор» в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора — Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).
Здание Исаакиевского собора находится в собственности