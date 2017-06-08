Музей «Исаакиевский собор» расформировал отдел по взаимодействию с РПЦ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Руководство государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» расформировало существовавший с 2016 года отдел по взаимодействию с Русской православной церковью. Такое решение было принято прежним директором Николаем Буровым, покинувшим свой пост с 1 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

«Отдел был расформирован по решению прежнего руководства музея, он существовал недолго, — сказала руководитель пресс-службы Мария Морозова. — Однако его расформирование не означает, что у нас прекратилось взаимодействие с Русской православной церковью».

Морозова подчеркнула, что «взаимодействие с РПЦ не прерывалось как до создания отдела, так и после его расформирования». «В данный момент в музее нет специальных лиц, ответственных за эту работу, ею по мере необходимости занимаются сотрудники разных отделов», — добавила она.

Передача не началась

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Вместе с тем 2 июня губернатор Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало.

Тема передачи Исаакия церкви вызвала бурные общественные споры в Санкт-Петербурге, инициативная группа попыталась вынести ее на референдум, однако вопрос «завис» на рассмотрении в Законодательном собрании города.

31 мая комитет по культуре Санкт-Петербурга опубликовал приказ, согласно которому к исполнению обязанностей директора музея-памятника приступила писательница, член Союза писателей РФ Ирада Вовненко. Прежний директор Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, уволился по собственному желанию.

Нет точных сроков передачи