БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью на 13 июня
С 23.00 12 июня до 7.00 13 июня Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет.
С 23.00 12 июня до 7.00 13 июня Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет.
Система продажи проездных документов будет не доступна в связи с проведением плановых технических работ, информирует официальный сайт БЖД.
Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.
Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.