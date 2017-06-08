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19:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

БЖД не будет продавать билеты через интернет ночью на 13 июня

С 23.00 12 июня до 7.00 13 июня Белорусская железная дорога не будет продавать билеты через интернет.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Система продажи проездных документов будет не доступна в связи с проведением плановых технических работ, информирует официальный сайт БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения за временные неудобства.

Подготовил Юрий БАКЕРЕНКО.

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