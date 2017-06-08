Открыто авиасообщение Астана — Будапешт

АСТАНА, 8 июн — Sputnik. Венгерский лоукостер «WizzAir» открыл авиасообщение между Астаной и Будапештом, сообщает пресс-служба министерства по инвестициям и развитию РК.

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«Сегодня венгерский лоукостер “WizzAir” запускает новое авиасообщение между Астаной и Будапештом. Рейс будет выполняться 2 раза в неделю по четвергам и воскресеньям на воздушном судне AIRBUS —А320. Первым рейсом прилетает венгерская делегация во главе с министром национальной экономики Венгерской Республики», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Минимальная стоимость билета из Астаны в Будапешт в одну сторону составляет от 49 до 130 евро, включая услуги регистрации и багажа.

В ноябре прошлого года Казахстан и Венгрия получили право выполнения до 7 рейсов в неделю по маршруту Астана — Будапешт.