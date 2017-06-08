Шесть рейсов задержали в кишинёвском аэропорту из-за технических неполадок

Борт, который из Парижа должен был прилететь в Кишинев еще накануне в семь вечера, прибывает позже почти на сутки. Задержали также рейсы из Тивата, Брюсселя и Мадрида. Нервы пассажиров — на пределе.

Пассажиры из Кагула собирались в отпуск в черногорский Тиват. В Кишинев они приехали накануне вечером, но намеченный на 7:30 вылет отложили сначала на три часа дня, затем перенесли еще на час. Все это время пассажиры находились в аэропорту.

Вместо отдыха на солнечном пляже в Черногории и этим пассажирам приходится «загорать» в аэропорту.

В то же время представители Air Moldova утверждают, что всех пассажиров обеспечили едой и разместили в отелях.