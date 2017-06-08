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21:01 (мск), источник: Newtimes.kz

При проведении Open Air в Астане потерялись около 40 детей

При проведении Open Air в Астане в ситуационный центр на номер «109» поступило около сорока сообщений о потерянных детях, передает медиацентр акимата.

Источник: Newtimes.kz

Столичная диспетчерская заработала месяц назад и уже пользуется большой популярностью среди горожан. О первых результатах работы центра и о перспективах службы медиацентру столичного акимата рассказал заместитель акима Астаны Андрей Лукин.

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«На сегодняшний день для оперативного отслеживания ситуации в городе установлено три тысячи видеокамер. Через них сводится вся информация в центр. До конца года количество камер планируем довести до десяти тысяч. Камеры отслеживают практически все уголки в городе. Работа оператора заключается в том, чтобы отслеживать ситуацию, а также отвечать на звонки и жалобы горожан. При этом звонки могут быть абсолютно по любым вопросам: инфраструктура, ЧП, разъяснения, справки. Операторы работают в круглосуточном режиме. Их работа сводится к тому, чтобы выявлять внештатные ситуации, пресекать правонарушения, помогать населению», — говорит Андрей Лукин.

В ситуационном центре находятся представители практически всех государственных органов, которые обеспечивают максимальную эффективность службы.

По словам замглавы столичной администрации, рейтинг самых популярных обращений возглавляют вопросы коммунального характера. Впрочем, случаи бывают разные.

«При проведении Open Air к нам поступило около сорока сообщений о потерянных детях. То есть родители, когда пришли на концерт, наверное, не досмотрели за своими детьми. Сообщения поступали к нам, мы сразу же реагировали через органы внутренних дел, правопорядка, наших волонтеров, спецслужбы, которые находились там. Поэтому в кратчайшие сроки детей находили и передавали родителям», — продолжил Лукин.

Часто поступают звонки от иностранных граждан, которым необходимо проконсультироваться о ценах или получить другую справочную информацию. К слову, операторы центра могут проконсультировать на шести языках. В среднем ежесуточно в центр поступает шестьсот звонков.

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