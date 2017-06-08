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20:53 (мск), источник: Nur.kz

Полиция Астаны сделала официальное обращение к горожанам

Жителей предупредили об ограничении движения.

Источник: Nur.kz

Полиция Астаны обратилась к жителям и гостям столице, предупредив о введении ограничения движения на ряде проспектов и улиц, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДВД.

«В связи с проведением официальных мероприятий в столице на отдельных участках дороги по следующим проспектам и улицам: Мәңгілік ел, Ұлы дала, Республика, Абая, Кенесары, Тәуелсіздік, Нажимеденова, Сығанақ, Қабанбай батыра будет кратковременно ограничено движение транспортных средств.

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