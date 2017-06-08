Российские ученые пожаловались президенту на депутатов

Обращение передано «Ъ» членами «Клуба 1 июля» — неформального объединения академиков и член-корров, несогласных с реформой РАН. Туда входят ведущие российские ученые, включая нескольких членов президиума РАН. Письмо адресовано президенту РФ Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Авторы сообщают, что у российских ученых «вызывает большое беспокойство» законопроект о новом порядке избрания главы РАН, внесенный во вторник группой депутатов от «Единой России». Часть предложенных поправок академики поддерживают, однако главные изменения называют «неприемлемыми и противоречащими демократическим традициям РАН».
Прежде всего, возмущение у академиков вызывает норма о предварительном «согласовании» списка кандидатов с правительством РФ. «Отделения академии сами выбирают достойных ученых, формируют список для голосования, а теперь нам навязывают какое-то согласование в верхах, причем без подробностей, — пояснил в беседе с “Ъ” один из авторов письма, академик Владимир Захаров. — Кто согласовывает, по каким критериям — совершенно непонятно».
Ученые также критикуют положение о законодательном ограничении числа кандидатов в президенты РАН. Депутаты предлагают, чтобы после прохождения «согласования» осталось максимум три человека. «Уже сейчас на выборы выдвинулось пять человек, на подходе — шестой. Это все уважаемые, известные ученые, — говорит господин Захаров. — Получается, что троих из них с выборов снимут, причем непонятно по каким причинам».
«Эти нормы превращают наше право избирать президента Российской академии наук в фикцию, заменяют выборы фактическим назначением и делают участие в голосовании бессмысленным», — говорится в письме. Авторы призывают Государственную Думу голосовать против законопроекта, Совет Федерации — не утверждать закон, а Президента РФ не подписывать его. «Этот закон — очевидное желание унизить академию, — говорит господин Захаров. — Мол, вы там поиграйте в выборы, а решим все равно мы».
Напомним, ранее один из авторов законопроекта, депутат Геннадий Онищенко в беседе с «Ъ» заявил, что в законе отражен баланс между интересами правительства и академии. «Правительство финансирует данную структуру и должно иметь гарантию того, что глава будет следить за выполнением поставленных задач и правильно распоряжаться средствами», — сказал он «Ъ».
По его мнению, власти страны и так пошли академикам навстречу, поскольку имели право перейти к прямому назначению «руководителя организации». При этом Геннадий Онищенко не считает проблемой отсутствие для «согласования» четких критериев. «Согласование в правительстве имеет многовековую историю и не требует законодательного регулирования», — сказал депутат.
Александр Черных