Российские ученые пожаловались президенту на депутатов

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Обращение передано «Ъ» членами «Клуба 1 июля» — неформального объединения академиков и член-корров, несогласных с реформой РАН. Туда входят ведущие российские ученые, включая нескольких членов президиума РАН. Письмо адресовано президенту РФ Владимиру Путину, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Авторы сообщают, что у российских ученых «вызывает большое беспокойство» законопроект о новом порядке избрания главы РАН, внесенный во вторник группой депутатов от «Единой России». Часть предложенных поправок академики поддерживают, однако главные изменения называют «неприемлемыми и противоречащими демократическим традициям РАН».

Читайте также Ученые РАН дали определение российской нации

Прежде всего, возмущение у академиков вызывает норма о предварительном «согласовании» списка кандидатов с правительством РФ. «Отделения академии сами выбирают достойных ученых, формируют список для голосования, а теперь нам навязывают какое-то согласование в верхах, причем без подробностей, — пояснил в беседе с “Ъ” один из авторов письма, академик Владимир Захаров. — Кто согласовывает, по каким критериям — совершенно непонятно». Ученые также критикуют положение о законодательном ограничении числа кандидатов в президенты РАН. Депутаты предлагают, чтобы после прохождения «согласования» осталось максимум три человека. «Уже сейчас на выборы выдвинулось пять человек, на подходе — шестой. Это все уважаемые, известные ученые, — говорит господин Захаров. — Получается, что троих из них с выборов снимут, причем непонятно по каким причинам».

Видео Владимир Путин провел в Кремле встречу с академиками Российской академии наук