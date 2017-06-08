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20:13 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 9 июня: дожди с градом и грозой почти по всему Казахстану

«Казгидромет» представил прогноз погоды на предстоящие сутки, 9 июня.

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 9 июня по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

В Астане 9 июня переменная облачность, ожидается дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит +14… +16 градусов по Цельсию, днём воздух в столице прогреется до +20 градусов.

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В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью +11… +13, дневная температура составит +26… +28 градусов.

В Акмолинской области 9 июня местами дождь, гроза, возможен град. Ветер местами 15−20 м/с. Температура воздуха составит +7… +12, местами +15 градусов, днём воздух прогреется до +23 градусов.

На территории Актюбинской области ожидаются местами дождь и гроза. Температура воздуха на протяжении суток будет колебаться от +8 ночью до +22 днём, местами +25 градусов. Ветер порывами до 15−20 м/с.

Дождливая погода ожидает и жителей Алматинской области. Ветер 15−20 м/с. Температура ночью +10… +15 тепла, местами всего +7, днём до 30 градусов по Цельсию.

В Атырауской области также местами дождь и гроза. Ветер скоростью 15−20 м/с. Температурный фон за сутки составит от +10 до +27, местами +30 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области ожидается местами дождь, гроза, град. Порывы ветра могут достигать 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью +7… +12 градусов, местами опустится до +3. Днем ожидается +15… +20 градусов, местами воздух прогреется до 23 градусов тепла.

В Жамбылской области также местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Дневная температура по области может достигнуть +25… +30 градусов, местами даже +33. Ветер местами 15−20 м/с.

В Западно-Казахстанской области в ближайшие сутки, по прогнозам синоптиков, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит +10… +15 градусов, местами +7. Днём + 17… +22 градуса по Цельсию.

На территории Карагандинской области в пятницу ожидается переменная облачность, днём кратковременный дождь, грозаа. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от +11 до +24 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, дождь, гроза. Ночью ожидается +6… +8, днём +16…+18 градусов по Цельсию. Днём порывы ветра достигнут скорости 18 м/с.

Кратковременный дождь и грозу прогнозируют синоптики в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит +13… +18 градусов, днём до +30, а местами до +34 градусов жары. Ветер местами 15−20 м/с.

В Мангистауской области осадков не ожидается, небо будет ясным. Температура воздуха днём до +31… +33 градусов тепла.

В Павлодарской области дождь, местами гроза, возможен град. Местами ветер усилится до 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью +5… +10, местами всего +2 градуса, днём воздух прогреется до +13… +18, местами до 21 градуса тепла.

Дождь и сильная гроза с порывами ветра до 20 м/с ожидается в Северо-Казахстанской области. Воздух днём прогреется до +13 градусов по Цельсию, местами днём будет +21.

В Южно-Казахстанской области в пятницу будет ясно, жара. Температура ночью местами достигнет +11, а днём +32 градуса жары. Ветер днём местами 15−20 м/с.

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