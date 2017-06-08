Туристический сезон на Иссык-Куле оказался под угрозой срыва
55 пансионатов на грани закрытия.
55 пансионатов на грани закрытия.
Туристический сезон на
Сезон отпусков уже начался. Но не для владельцев 55 пансионатов и здравниц на берегу
Проверяющие обращали внимание на все — пляжи, бассейны, столовые, комнаты отдыха и парки на территории самих пансионатов. На некоторых зонах отдыха брали пробы питьевой воды.
«Готовность пансионатов в целом — около 70 процентов! Оставшиеся еще приводят в порядок свои зоны отдыха, но есть нарушения, по которым мы не можем им выдать разрешение на прием туристов.
Очистные сооружения во многих пансионатах неисправны и давно устарели, а еще грязные пляжи", — пояснил начальник Управления госинспекции по экологической безопасности по
Среди не прошедших проверку есть и казахстанские здравницы. А судьба одного из наших пансионатов уже точно решена. Здравницу «Самал», которая принадлежит Национальному техническому университету имени Сатпаева, закроют.
Одной из причин стало тяжелое финансовое положение предприятия, которое сейчас не позволяет провести ремонт зоны отдыха. Нарекания у инспекторов вызвали неработающие очистные сооружения, сырые и обветшалые гостиничные номера.
И неудивительно. В последний раз ремонт там проводили почти 20 лет назад. Пансионат уже отключили от подачи воды и электричества.
На
Что же касается здравниц, которые проверили инспекторы, их должны привести в порядок до 15 июня. В противном случае они могут не получить разрешения от властей.