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20:11 (мск), источник: Nur.kz

Туристический сезон на Иссык-Куле оказался под угрозой срыва

55 пансионатов на грани закрытия.

Источник: Nur.kz

Туристический сезон на Иссык-Куле оказался под угрозой срыва. Сотни казахстанцев могут лишиться доступного отдыха на кыргызском озере. Проверяющие обошли десятки пансионатов, и их состояние вызвало массу нареканий. Теперь недорогие здравницы на грани закрытия, передает КТК.

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Сезон отпусков уже начался. Но не для владельцев 55 пансионатов и здравниц на берегу Иссык-Куля. Они сейчас на грани закрытия и даже банкротства, если вовремя не устранят все выявленные экологами нарушения. А их, как выяснялось, в каждом пансионате десятки.

Проверяющие обращали внимание на все — пляжи, бассейны, столовые, комнаты отдыха и парки на территории самих пансионатов. На некоторых зонах отдыха брали пробы питьевой воды.

«Готовность пансионатов в целом — около 70 процентов! Оставшиеся еще приводят в порядок свои зоны отдыха, но есть нарушения, по которым мы не можем им выдать разрешение на прием туристов.

Очистные сооружения во многих пансионатах неисправны и давно устарели, а еще грязные пляжи", — пояснил начальник Управления госинспекции по экологической безопасности по Иссык-Кульской области Талантбек Борочоров.

Иссык-Куль — довольно популярное место отдыха у казахстанцев. Ежегодно его посещают сотни людей. Привлекает туристов, конечно, большой выбор пансионатов и здравниц — их здесь больше 160, ну и вполне демократичные цены. Снять домик или же номер будет стоить от 15 долларов в сутки.

Среди не прошедших проверку есть и казахстанские здравницы. А судьба одного из наших пансионатов уже точно решена. Здравницу «Самал», которая принадлежит Национальному техническому университету имени Сатпаева, закроют.

Одной из причин стало тяжелое финансовое положение предприятия, которое сейчас не позволяет провести ремонт зоны отдыха. Нарекания у инспекторов вызвали неработающие очистные сооружения, сырые и обветшалые гостиничные номера.

И неудивительно. В последний раз ремонт там проводили почти 20 лет назад. Пансионат уже отключили от подачи воды и электричества.

На Иссык-Куле также находятся еще три казахстанских оздоровительных центра, но их ремонтируют и планируют запустить в эксплуатацию к концу 2019 года.

Что же касается здравниц, которые проверили инспекторы, их должны привести в порядок до 15 июня. В противном случае они могут не получить разрешения от властей.

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