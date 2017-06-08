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20:51 (мск), источник: Newtimes.kz

На экс-акима Карагандинской области подали в суд

Чернобылец Абильда Абдикаримов подал в суд на бывшего акима Карагандинской области, передает nv.kz.

Источник: Newtimes.kz

Он потребовал взыскать с чиновника 2 млн тенге моральной компенсации. Нурмухамбет Абдибеков якобы умалил права ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, выплатив ему материальную помощь в 30, а не в 100 тыс тенге.

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Поводом для иска стал размер материальной помощи чернобыльцам. Власти Караганды выделили этим людям по 30 тысяч тенге. Всего помощь получили 259 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Им в общей сложности выплатили из бюджета 7,77 млн тенге.

Деньги получил и истец Абильда Абдикаримов. Однако его размер материальной помощи не устроил. Потому что в Балхаше и Жанааркинском районе чернобыльцам дали по 100 тыс тенге. Абильда Абдикаримов посчитал это умалением прав карагандинский ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и потребовал с экс-акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова компенсацию морального ущерба в 2 млн тенге.

Нурмухамбет Канапиевич, конечно же, в суд не пришел. Его интересы представлял юрист. Во время заседания он заявил, что аким области является ненадлежащим ответчиком. Поскольку пособие чернобыльцам выплачивал отдел занятости и социальных программ города Караганды. К ним Абильда Абдикаримов иск не предъявлял. Более того, ему предлагали сменить ответчика, но он отказался.

Несмотря на это в суд приглашали представителей городского отдела занятости и соцпрограмм. Они объяснили, что размер материальной помощи в 30 тыс тенге утвержден исходя из возможностей местного бюджета.

В итоге суд вынес решение не в пользу чернобыльца. Абильда Абдикаримов выбрал ненадлежащего ответчика.

«Вред истцу не причинен и не мог быть причинен, — сказано в решении Казыбекбийского районного суда № 2. — Поскольку аким Карагандинской области не принимал решения о выплате единовременной материальной помощи истцу, не имеет отношения к произведенным выплатам, полномочия акима области не предусматривают выделения материальной помощи. Указанные полномочия возложены на вышеуказанные государственные органы, к которым истец не предъявил исковых требований».

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