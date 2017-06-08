На экс-акима Карагандинской области подали в суд

Он потребовал взыскать с чиновника 2 млн тенге моральной компенсации. Нурмухамбет Абдибеков якобы умалил права ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС, выплатив ему материальную помощь в 30, а не в 100 тыс тенге.

Каждый третий алматинец не имеет даже заначки «на черный день»

Поводом для иска стал размер материальной помощи чернобыльцам. Власти Караганды выделили этим людям по 30 тысяч тенге. Всего помощь получили 259 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Им в общей сложности выплатили из бюджета 7,77 млн тенге.

Деньги получил и истец Абильда Абдикаримов. Однако его размер материальной помощи не устроил. Потому что в Балхаше и Жанааркинском районе чернобыльцам дали по 100 тыс тенге. Абильда Абдикаримов посчитал это умалением прав карагандинский ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и потребовал с экс-акима Карагандинской области Нурмухамбета Абдибекова компенсацию морального ущерба в 2 млн тенге.

Нурмухамбет Канапиевич, конечно же, в суд не пришел. Его интересы представлял юрист. Во время заседания он заявил, что аким области является ненадлежащим ответчиком. Поскольку пособие чернобыльцам выплачивал отдел занятости и социальных программ города Караганды. К ним Абильда Абдикаримов иск не предъявлял. Более того, ему предлагали сменить ответчика, но он отказался.

Несмотря на это в суд приглашали представителей городского отдела занятости и соцпрограмм. Они объяснили, что размер материальной помощи в 30 тыс тенге утвержден исходя из возможностей местного бюджета.

В итоге суд вынес решение не в пользу чернобыльца. Абильда Абдикаримов выбрал ненадлежащего ответчика.

«Вред истцу не причинен и не мог быть причинен, — сказано в решении Казыбекбийского районного суда № 2. — Поскольку аким Карагандинской области не принимал решения о выплате единовременной материальной помощи истцу, не имеет отношения к произведенным выплатам, полномочия акима области не предусматривают выделения материальной помощи. Указанные полномочия возложены на вышеуказанные государственные органы, к которым истец не предъявил исковых требований».