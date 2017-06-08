Казахстанский чемпион мира по ММА возрождает дворовые клубы в Алматы

«У нас было детство, честно сказать, совсем другое. Сегодня смотришь — компьютеры, игры, они детей злят, они стали грубыми. Я говорю, дети, но в каждом ребёнке вижу нашего Головкина, нашего Даулета Турлыханова. Я каждого великого спортсмена в наших детях вижу», — поделился чемпион мира по ММА и тайскому боксу Салахатдин Аюпов.

Боец ММА Салахатдин Аюпов организовал при своём дворе студии рисования, танца и вокала, а также секцию бокса, где преподаёт сам. Чемпион мира решил заняться этим, после того как узнал, как много детей на каникулах предоставлены самим себе, сообщается на сайте телеканала КТК.

Перед тем, как внедрить свой проект, Салахатдин Аюпов прошёлся по дворам. Говорит, в основном дети проводят время, сидя на лавочках, или же за планшетами и компьютерами. Дворовый клуб — гораздо более полезный вариант. И нравится не только детям, но и взрослым.

Во многих микрорайонах Алматы дворовых клубов нет. Поэтому неплохой вариант детского отдыха — путёвка в летний лагерь. Но деньги на него есть не у каждой семьи.

В этом году за счёт городской казны отдохнуть смогут 100 тысяч школьников. На эти цели уже выделен миллион тенге. Программа состоит из экскурсий по достопримечательностям Алматы и походов в горы. В приоритете отличники и дети из малообеспеченных семей. Также летом будут работать пришкольные лагеря и дома творчества. Но психологи просят и родителей не забывать общаться с детьми.

«Бывает, что родители очень заняты, и вечером только два-три часа. Но, поверьте, этих двух-трёх часов вполне будет достаточно, если вы в контакте с ребёнком. Сели и поговорили, вспомнили, как играют в домино, монополию, какую-то развивающую игру», — считает психотерапевт Зарина Кузьмина.

Во время летних каникул прибавится работы и у полиции. В этом году они будут работать совместно с сотрудниками управления образования. Особенно внимательными нужно быть вблизи водоёмов, речек, в кафе и компьютерных клубах.

«Нахождение в развлекательных заведениях после 22 часов недопустимо для детей. В случае таких фактов родители привлекаются к административной ответственности», — напомнила начальник отдела ювенальной полиции местной полицейской службы ДВД Алматы Лейла Алипбаева.

Лето только началось, а полицейские оштрафовали уже две тысячи родителей за то, что те не следили за своими детьми, отмечается в сюжете телеканала КТК.

Казахстанский чемпион мира по ММА Салахатдин Аюпов, наряду с российским бойцом MMA Фёдором Емельяненко, является одним из основных организаторов боёв на территории всего СНГ.