Первый канал приобрел права на показ фильма «Интервью с Путиным»

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Российский Первый канал приобрел у американской компании кабельного телевидения Showtime права на показ в России фильма режиссера Оливера Стоуна The Putin Interviews («Интервью с Путиным»). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель отдела корпоративных коммуникаций Showtime Кейт Ли.

Могу подтвердить, что Первый канал приобрел фильм Оливера Стоуна The Putin Interviews для трансляции в России.

Для американской аудитории фильм «Интервью с Путиным» будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня. Как сообщили ранее представители этого телеканала, Оливер Стоун и работающий с ним на протяжении многих лет продюсер Фернандо Суличин в течение двух лет взяли более десятка интервью у президента России, последний раз — в феврале нынешнего года, причем «ни одна из тем не была запретной».

В интервью президент России изложил свою оценку нынешнего состояния российско-американских отношений, затронул вопрос о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Бушем, Обамой и Трампом, ответил на вопрос о деле Сноудена. Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в частности о пути к посту президента России и о сроках пребывания на этом посту.

Кульминация карьеры

«Интервью с Путиным» — это четырехчасовая яркая кульминация моей странной жизни американского кинематографиста", — отметил Стоун в материале, размещенном в Facebook.

Стоун является режиссером таких фильмов, как «Уолл Стрит: Деньги не спят» (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), «Башни-близнецы» (World Trade Center, 2006), «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (JFK, 1991), «Взвод» (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств «Оскар», удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.