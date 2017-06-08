Первый канал приобрел права на показ фильма «Интервью с Путиным»
Для американской аудитории фильм «Интервью с Путиным» будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня.
Для американской аудитории фильм «Интервью с Путиным» будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня.
Могу подтвердить, что Первый канал приобрел фильм Оливера Стоуна The Putin Interviews для трансляции в России.
В США премьера состоится 12 июня.
Для американской аудитории фильм «Интервью с Путиным» будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня. Как сообщили ранее представители этого телеканала, Оливер Стоун и работающий с ним на протяжении многих лет продюсер Фернандо Суличин в течение двух лет взяли более десятка интервью у президента России, последний раз — в феврале нынешнего года, причем «ни одна из тем не была запретной».
В интервью президент России изложил свою оценку нынешнего состояния
Кульминация карьеры
«Интервью с Путиным» — это четырехчасовая яркая кульминация моей странной жизни американского кинематографиста", — отметил Стоун в материале, размещенном в Facebook.
Стоун является режиссером таких фильмов, как «Уолл Стрит: Деньги не спят» (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), «Башни-близнецы» (World Trade Center, 2006), «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (JFK, 1991), «Взвод» (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств «Оскар», удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.
В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.