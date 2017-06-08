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23:13 (мск), источник: ТАСС

Первый канал приобрел права на показ фильма «Интервью с Путиным»

Для американской аудитории фильм «Интервью с Путиным» будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня.

Источник: AP 2017

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Российский Первый канал приобрел у американской компании кабельного телевидения Showtime права на показ в России фильма режиссера Оливера Стоуна The Putin Interviews («Интервью с Путиным»). Об этом корреспонденту ТАСС сообщила представитель отдела корпоративных коммуникаций Showtime Кейт Ли.

Могу подтвердить, что Первый канал приобрел фильм Оливера Стоуна The Putin Interviews для трансляции в России.
Кейт Ли
Представитель отдела корпоративных коммуникаций Showtime

В США премьера состоится 12 июня.

Для американской аудитории фильм «Интервью с Путиным» будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня. Как сообщили ранее представители этого телеканала, Оливер Стоун и работающий с ним на протяжении многих лет продюсер Фернандо Суличин в течение двух лет взяли более десятка интервью у президента России, последний раз — в феврале нынешнего года, причем «ни одна из тем не была запретной».

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В интервью президент России изложил свою оценку нынешнего состояния российско-американских отношений, затронул вопрос о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Бушем, Обамой и Трампом, ответил на вопрос о деле Сноудена. Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в частности о пути к посту президента России и о сроках пребывания на этом посту.

Кульминация карьеры

«Интервью с Путиным» — это четырехчасовая яркая кульминация моей странной жизни американского кинематографиста", — отметил Стоун в материале, размещенном в Facebook.

Стоун является режиссером таких фильмов, как «Уолл Стрит: Деньги не спят» (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), «Башни-близнецы» (World Trade Center, 2006), «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (JFK, 1991), «Взвод» (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств «Оскар», удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм «Украина в огне» о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
А когда покажут фильм про Л.И.Брежнева "Путь коммуниста"? Давно пора опять к этому возвращаться .... страна уже достигла того дна , где любое Г прокатит , как шедевр .
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