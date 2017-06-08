В Одессе между активистами и полицией происходят столкновения из-за выступления Билык

В Одессе между активистами и полицией происходят столкновения из-за выступления певицы Ирины Билык на открытии летнего ресторана. Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вечером Билык прибыла в Малиновский район Одессы, на улицу Космонавтов, где проходит шоу в связи с открытием ресторана Park Leo.

К увеселительному заведению приехали несколько десятков проукраинских активистов.

Они заявили, что протестуют против выступления Билык, так как, в 2015 году она выступала в Крыму, а также часто гастролирует на территории РФ, являясь при этом народной артисткой Украины.

Активисты предприняли несколько попыток прорваться на территорию ресторана, вокруг которого — металлическая ограда, а у входа и по периметру — двойной кордон полиции, а также — много охраны.

Несколько протестующих начали через ограждение, на территорию ресторана, бросать куриные яйца. Полиция помешала.

Между активистами и правоохранителями произошло несколько столкновений.

Несколько активистов задержаны и помещены в автобус, в котором находится полиция. В частности, в указанный автобус втащили известного активиста, бывшего лидера местного «Правого сектора» Сергея Стерненко.

Когда он вышел из автобуса, у него уже было разбито лицо. Он утверждает, что его били полицейские.

Активист отметил, что в 2014 году он был участником Евромайдана и выступал против нападений на правоохранителей. «Я сейчас об этом очень жалею!», — акцентировал Стерненко.

Активисты вышли на проезжую часть и пытались в знак протеста перекрыть движение трансопрта.

На место находится руководство Малиновского отдела полиции Одессы, а также советник начальника ГУ НП в области.