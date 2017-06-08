В Москве под колесами электрички погибла внучка Никиты Хрущева

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 77-летняя Юлия Хрущева погибла от смертельной травмы в результате наезда поезда Внуково — Москва на станции «Солнечная». В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подтвердили факт смерти женщины 1940 года рождения, не уточнив подробностей.

В справочной службе столичной скорой помощи РИА Новости подтвердили кончину женщины с таким именем и возрастом. «Юлия Леонидовна Хрущева в возрасте 77 лет сегодня умерла», — сообщил собеседник агентства.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына советского руководителя Никиты Хрущева. После того как Леонид Хрущев пропал без вести, советский лидер удочерил девочку.