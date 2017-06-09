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03:34 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке продолжается запись детей в первые классы

В конце августа в школах состоятся традиционные собрания первоклашек.

Источник: VLADNEWS

В школах Владивостока продолжается запись детей в первые классы. Подать заявления в выбранную школу можно ежедневно в будние дни и по субботам, с 9 до 18 часов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Традиционно ребенка записывают в школу по месту проживания. Однако возникают случаи, когда родители хотят отдать первоклассника в школу не по своему району. И такая возможность у них есть. Как только пройдет основное комплектование школ (к концу июня) и будет понятно, остались ли в школах свободные места, родители смогут обращаться в любую школу, в которую им хочется записать ребенка. Сделать это можно с 1 июля.

Для зачисления ребенка в первый класс нужно предоставить заявление, медицинскую карту ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.

Несколько ранее все школы Владивостока проводили дни открытых дверей. Тогда будущие первоклассники и их родители смогли посетить любое образовательное учреждение, поговорить с директором и педагогами. Многим это помогло окончательно определиться с выбором школы.

Сегодня в краевой столице первоклашек готовы принять 79 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru.

В конце августа в школах состоятся традиционные собрания первоклашек, где они познакомятся со своими первыми учителями, одноклассниками и получат все необходимые учебники.

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