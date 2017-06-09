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00:56 (мск), источник: ТАСС

Reuters: апелляционный суд Нью-Йорка отказал шимпанзе в человеческих правах

Суд рассматривал иск правозащитников, пытавшихся добиться освобождения из неволи двух шимпанзе и их передачи из частных рук в заповедник.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд американского штата Нью-Йорк постановил, что шимпанзе не могут обладать теми же правами, что и человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Суд рассматривал иск правозащитной организации Nonhuman Rights Project. Борцы за права животных пытались добиться освобождения из неволи двух шимпанзе с именами Томми и Кико и их передачи из частных рук в заповедник.

Представители организации утверждали, что шимпанзе, как и человек, обладают базовым правом на свободу и не должны содержаться в клетках. В качестве аргументов защитники животных приводили выдержки из трудов британского ученого, специалиста по человекообразным обезьянам Джейн Гудолл, которая утверждает, что шимпанзе обладают сходными с человеком особенностями поведения и способностями к общению и познаванию.

Однако суд не согласился с этими аргументами. В судебном решении отмечается, что «указанные общие черты не означают, что шимпанзе могут, как люди, иметь правовые обязанности или нести ответственность за свои действия».

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