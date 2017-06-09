Щедрые хабаровчане спасли животных от выселения из приюта «Теремок»

Хабаровчане спасли кошек и собак от выселения из приюта. Жители краевой столицы сдали деньги на ремонт полов, которые сгнили за прошлую зиму. Директор приюта «Теремок» рассказала корреспонденту портала «Губерния», что если бы не помощь горожан, ее питомцам было бы негде зимовать.

«Жители стали помогать по ремонту после того, как мы рассказали о проблемах приюта СМИ. Желающих помочь оказалось довольно много: кто-то помогал деньгами, кто-то привозил материалы на личном транспорте. На собранные деньги мы купили линолеум, доски для пола и оцинковку. Правда, денег еще не хватает на грунтовку полов, но купленных стройматериалов точно должно хватить, чтобы животные нормально перезимовали», — рассказала организатор приюта Анна Ермакова.

По словам собеседницы, несмотря на то, что собрать удалось более 35 тысяч рублей, приют все еще нуждается в помощи.



«Для того чтобы ремонт не приходилось делать каждый год, нужна помощь квалифицированных строителей, — говорит работник приюта Александр. — Необходимо срезать старые металлические крепления, на которых держались старые доски, и заменить. Своими силами мы это сделать не можем. К сожалению, денег осталось лишь на корм, расходы на специалистов-плотников мы не потянем. Поэтому мы обращаемся за помощью к тем, кто умеет держать молоток в руках».