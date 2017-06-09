Вип-залы могут появиться в аэропорту Владивостока

Владивосток, 9 июня, PrimaMedia.

За семь лет список аэропортов, в которых есть залы официальных лиц и делегаций, увеличился. Раньше они были в трех московских аэропортах, Санкт-Петербурге и Сочи. Сейчас Вип-залы есть в Казани и Симферополе. Готовится к открытию в аэропорту Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на rg.ru.

«Российская газета» публикует приказ управления делами президента РФ о залах для официальных лиц и делегаций.

Документ отменяет ранее действовавший приказ от 2010 года, в котором прописана возможность открытия таких залов только в Москве и области, Санкт-Петербурге и Сочи. Однако решение об открытии нового зала может быть принято только управлением делами президента.

Круг должностных лиц, которые могут обслуживаться в залах официальных лиц, ограничен. Это — глава государства и его помощники, председатель правительства, руководители аппаратов Думы и администрации президента, федеральные министры, руководители агентств и служб, дипломаты, военные чины, судьи и главы религиозных конфессий. Всего в списке 380 позиций. Вип-залы для представителей власти бесплатны только в командировке.

Но даже те, чьи должности перечислены в приказе, заранее подают заявку на обслуживание. За бюджетные деньги им оплачивается пользование залами только в командировках. В личных поездках за повышенный комфорт придется платить самим.

Бесплатно в залах сейчас обслуживают российских и иностранных послов, а также членов их семей. Освобождены от оплаты Герои СССР, Герои РФ и полные кавалеры ордена Славы, а также те, кто их сопровождает.