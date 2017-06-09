Противники Билык собираются пикетировать главк одесской полиции

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Инициатор бойкота концерта Ирины Билык в Одессе Сергей Стерненко призвал активистов, выступающих против певицы, пикетировать областное управление полиции. Активист обвинил правоохранителей в провокациях и избиении.

В четверг, 8 июня, перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. К заведению прибыли активисты некой патриотической организации «Черная сотня», которые встали на защиту певицы.

«Такого произвола я не видел давно. Все идем 9 июня в 15.00 под облуправления МВД на Еврейской 12. Одесса», — написал Стерненко на своей странице в Facebook.