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07:21 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Противники Билык собираются пикетировать главк одесской полиции

Перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе, который прошел в четверг вечером, произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Инициатор бойкота концерта Ирины Билык в Одессе Сергей Стерненко призвал активистов, выступающих против певицы, пикетировать областное управление полиции. Активист обвинил правоохранителей в провокациях и избиении.

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В четверг, 8 июня, перед концертом певицы Ирины Билык в Одессе произошли столкновения между бойкотирующими выступление, полицией и охраной клуба. Противники концерта считают, что Билык не должна выступать в Украине, так как в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России. К заведению прибыли активисты некой патриотической организации «Черная сотня», которые встали на защиту певицы.

«Такого произвола я не видел давно. Все идем 9 июня в 15.00 под облуправления МВД на Еврейской 12. Одесса», — написал Стерненко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, советник главы ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк, находившийся непосредственно на месте столкновений перед клубом, в котором выступала Билык, отрицает какие-либо провокации со стороны полиции.

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