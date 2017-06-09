Мужчины покупают больше обуви, чем женщины

Исследование показало, что молодые люди чаще, чем молодые женщины, купили обувь в последнем квартале (47 процентов мужчин в возрасте от 16 до 24 лет против 45 процентов женщин в возрасте от 16 до 24 лет).

Практически каждый десятый мужчина (12 процентов) покупает более трех пар обуви в одиночку за год.

В целом рынок одежды для мужчин в Великобритании вырос в два раза по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году, что совпало с началом женского шоу London Fashion Week Men.

По оценкам аналитиков, рынок мужской одежды вырос в 2016 году на 2,8 процента и достиг 14,5 миллиардов фунтов стерлингов по сравнению с 1,3-процентным ростом на женском рынке.

Однако в секторе мужской одежды по-прежнему приходится лишь 27 процентов всего рынка одежды, отставая от продаж женской одежды, которая достигла 27,25 миллиардов фунтов стерлингов.

Тамара Сендер, старший аналитик моды в Mintel, сказала: «В то время как мужчины в целом покупают меньше различных типов обуви, чем женщины, мужчины в возрасте до 45 лет стали более экспериментальными с выбором обуви. Исследование Mintel показывает, что мужчины в возрасте от 25 до 44 лет чаще, чем женщины того же возраста, мотивированы обновлять свою обувь из-за новой тенденции моды. Мужчины в возрасте 25−34 лет стремятся покупать обувь и, скорее всего, купили три или более разных типа обуви за последние 12 месяцев».