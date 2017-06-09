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03:25 (мск), источник: Йод News

Мужчины покупают больше обуви, чем женщины

Агенство потребительского анализа Великобритании Mintel сообщило, что согласно исследованиям, мужчины становятся более зависимы от своих «ботинок», и теперь покупают больше обуви, чем женщины. Мужчины предпочитают расширять свои коллекции обуви и становятся более авантюрными с ее выбором.

Источник: Йод

Практически каждый десятый мужчина (12 процентов) покупает более трех пар обуви в одиночку за год.

Исследование показало, что молодые люди чаще, чем молодые женщины, купили обувь в последнем квартале (47 процентов мужчин в возрасте от 16 до 24 лет против 45 процентов женщин в возрасте от 16 до 24 лет).

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В целом рынок одежды для мужчин в Великобритании вырос в два раза по сравнению с аналогичным показателем в прошлом году, что совпало с началом женского шоу London Fashion Week Men.

По оценкам аналитиков, рынок мужской одежды вырос в 2016 году на 2,8 процента и достиг 14,5 миллиардов фунтов стерлингов по сравнению с 1,3-процентным ростом на женском рынке.

Однако в секторе мужской одежды по-прежнему приходится лишь 27 процентов всего рынка одежды, отставая от продаж женской одежды, которая достигла 27,25 миллиардов фунтов стерлингов.

Тамара Сендер, старший аналитик моды в Mintel, сказала: «В то время как мужчины в целом покупают меньше различных типов обуви, чем женщины, мужчины в возрасте до 45 лет стали более экспериментальными с выбором обуви. Исследование Mintel показывает, что мужчины в возрасте от 25 до 44 лет чаще, чем женщины того же возраста, мотивированы обновлять свою обувь из-за новой тенденции моды. Мужчины в возрасте 25−34 лет стремятся покупать обувь и, скорее всего, купили три или более разных типа обуви за последние 12 месяцев».

Как сообщал ранее «Йод» итальянскую обувную фирму обвинили в расизме из-за отказа дать скидку теннисистке Серене Уильямс .

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