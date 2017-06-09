Братчанин вошел в состав сборной для участия в Кубке конфедерации
Уроженец Братска Федор Кудряшов вошел в состав сборной по футболу для участия в Кубке конфедерации, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.
Уроженец Братска Федор Кудряшов вошел в состав сборной по футболу для участия в Кубке конфедерации, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в России.
Как 7 июня сообщает Российский футбольный союз, братчанин, который сейчас является игроком футбольного клуба «Ростов», выступит в роли защитника под номером 13.