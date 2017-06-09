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05:01 (мск), источник: ТАСС

Стивен Сигал стал гостем приема ко Дню России в Бангкоке

Американский актер, который также является обладателем российского паспорта, разрезал праздничный торт, выполненный в цветах национального флага РФ.

Источник: ИТАР-ТАСС

БАНГКОК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Известный голливудский актер и режиссер Стивен Сигал стал самым заметным гостем торжественного приема по случаю Дня России, который был организован посольством РФ в Таиланде.

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Прием прошел в одной из гостиниц Бангкока в четверг вечером, собрав не менее тысячи гостей — дипломатов, представителей деловых кругов, министерств и ведомств. Появившись уже ближе к концу вечера, обладатель российского паспорта Сигал вызвал самую живую реакцию среди собравшихся.

Не отказав никому в совместном снимке или автографе, Сигал по просьбе российского посла разрезал праздничный торт, выполненный в цветах национального флага, испеченный для праздника кондитерами из паттайского кафе «Украина». После этого знаменитый актер и режиссер незаметно удалился.

Торжественный прием по случаю Дня России в Бангкоке стал крупнейшим за последние годы. Атмосферу праздника здесь создавал оркестр сухопутных войск королевства, а хор бангкокского Свято-Николаевского собора проникновенно исполнил гимны России и королевской семьи Таиланда.

Стивен Сигал достаточно часто бывает в Бангкоке. Год назад голливудский актер, продюсер и режиссер на встрече с местными парламентариями заявил, что планирует основать здесь собственную продюсерскую компанию и снять две новые кинокартины.

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