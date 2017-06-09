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05:15 (мск), источник: Вести - Красноярск

Жители Северо-Енисейского недовольны минимизацией госуслуг

Посёлок Северо-Енисейский всё больше отрезан от государственных услуг. «Золотая провинция» края теряет важные социальные учреждения. Чтобы получить некоторые документы, жителям нужно проехать по бездорожью сутки.

Источник: Вести - Красноярск

Всё чаще на прилавках в посёлке Северо-Енисейский стала появляться просрочка. Так считают местные жители. Залежалый товар иногда хранится и два года. Жительнице посёлка Марине, чтобы не нарваться на просроченные, а значит, опасные продукты приходится ходить только к знакомым продавцам.

Контролировать бизнес должен Роспотребнадзор. Однако три года назад для экономии денег территориальный отдел санитарного ведомства был объединён с лесосибирским. Туда же перевели и бактериологическую лабораторию. Она необходима для оформления санитарных книжек.

«Чтобы устроиться на работу, надо принести пузырёк с калом. Срок действия — два часа. Нам надо ехать за этим в Лесосибирск. Прошу уже сколько времени — хоть БАК-лабораторию нам возобновите!», — говорит глава Северо-Енисейского района Ильшат Гайнутдинов.

Дорога до пункта приёма анализов больше похожа на пытку. Расстояние от Северо-Енисейского до Лесосибирска около 300 километров. Вместо асфальта здесь ямы, а по обочинам лежат тысячи пробитых покрышек. Время в пути занимает 10−12 часов.

Непросто в посёлке и свои деньги получить. Зарплаты и пенсии жители снимают в Сбербанке. В райцентр к банкоматам едут и за 170 километров из отдалённых деревень. «Я не засекала, но бывает долго. Бывает, просто отключается банкомат и всё. Идёшь на следующий день. Переводить тоже сложно», — сетует жительница Северо-Енисейского Наталья Докучаева.

В Сбербанке перебои объясняют плохой сотовой связью в районе. В отдалённой территории живут 12 тысяч человек, ещё 20 приезжают на вахту. Она даёт России четверть добываемого золота и платит в казну миллиарды рублей. Однако минимизацию государственных услуг в разных ведомствах объясняют экономией бюджетных денег.


Роман РЫКОВ

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