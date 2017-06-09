С Днем России жителей Хабаровского края поздравила Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Хабаровского края с Днем России.
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Хабаровского края с Днем России.
Она направила телеграмму в адрес главы региона Вячеслава Шпорта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Валентина Матвиенко отметила, что День России — особая дата в новейшей истории страны, символизирующая единство ее многонационального народа.
«Всех нас объединяет стремление видеть Россию сильным, свободным, процветающим государством. Сохраняя верность традициям патриотизма и гражданственности, укрепляя