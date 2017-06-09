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05:43 (мск), источник: Губерния онлайн

С Днем России жителей Хабаровского края поздравила Валентина Матвиенко

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила жителей Хабаровского края с Днем России.

Она направила телеграмму в адрес главы региона Вячеслава Шпорта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Валентина Матвиенко отметила, что День России — особая дата в новейшей истории страны, символизирующая единство ее многонационального народа.

«Всех нас объединяет стремление видеть Россию сильным, свободным, процветающим государством. Сохраняя верность традициям патриотизма и гражданственности, укрепляя социально-экономический и духовный потенциал Отечества, вместе мы сможем преодолеть любые вызовы непростого XXI века», — написала спикер верхней палаты парламента РФ.

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