С Днем России жителей Хабаровского края поздравила Валентина Матвиенко

Она направила телеграмму в адрес главы региона Вячеслава Шпорта, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Валентина Матвиенко отметила, что День России — особая дата в новейшей истории страны, символизирующая единство ее многонационального народа.